Francisco Assis: "Vejo no Governo uma grande vontade de concertação social"

É preciso fazer reformas. É preciso reformar a composição do plenário, que não integra elementos ligados ao desporto ou ao combate à pobreza. Por outro lado, a administração consultiva do Estado está muito disseminada. Se a conseguirmos concentrar no CES ganhamos todos com isso. Fazemos uma economia séria de recursos humanos e financeiros. São coisas que têm que ser feitas com cuidado, com alguma ponderação.

Começaram as negociações da concertação social e o Governo já veio dizer que o acordo sobre rendimentos tem uma nova meta. Não será em Julho, mas no Outono. Acha que é possível chegar a essa altura com um acordo sólido?

Esperemos que se consiga concretizar. Vamos agora iniciar um processo negocial que vai decorrer nos próximos meses. Há duas questões fundamentais: a questão da competitividade da economia e a questão dos rendimentos.

A geringonça é que nasceu, cresceu, morreu e, entretanto, permaneço vivo.

São dois problemas sérios e que estão absolutamente ligados. Temos um problema de competitividade que tem que ver com a questão do crescimento da economia. Nos últimos anos tivemos um longo período de estagnação, mesmo quando tivemos crescimento acima da média europeia. É preciso não ter nenhuma ilusão sobre isso.

E agora temos um cenário de inflação.

Este ano, aparentemente, vamos voltar a crescer acima da média europeia, mas as perspectivas para os anos seguintes também são medíocres. Não podemos ignorar isso. Os governos dirão sempre que vivem no melhor dos mundos e as oposições que dirão sempre que vivemos no pior dos mundos. E nós podemos dizer não andarmos no melhor ou pior dos mundos.