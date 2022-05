Assis admite "falar com todos os partidos", incluindo o Chega

Se fosse actuar de outra forma estaria aqui a introduzir critérios, do meu ponto de vista, muito perigosos. Quanto ao papel que o BE e o PCP vão desempenhar no futuro, será, em primeiro lugar, o papel que eles próprios quiserem desempenhar e, em segundo lugar, o papel que os portugueses quiserem que eles venham a desempenhar.

As circunstâncias já os levaram a estar muito próximos do poder e agora parece que os levaram a estar outra vez bastante afastados. O tempo muda muito. A representação desses partidos é sempre o resultado das vontades portugueses. Isso para mim é uma questão sagrada. Cada deputado representa o país e isso tem que ser respeitado.

O Parlamento não é o sítio onde chegamos e nos limitamos a fazer proclamações das nossas convicções ou até das nossas profissões de fé mais absolutas. É o lugar onde afirmamos as nossas posições e estamos disponíveis para ouvir os outros e dialogar. Isso é a essência da democracia. Não vamos desvalorizar os partidos políticos por estarem na oposição. Respeito muito os partidos, estejam no poder ou na oposição, e cada um deles tem a legitimidade própria de quem suscitou em graus diversos à adesão de uma parte da sociedade portuguesa. É o caso do PCP e do BE.

Os membros do Conselho Económico e Social têm um mandato correspondente à legislatura. Admite sair antes?

Quero levar este mandato até ao fim. Fui eleito para quatro anos e meio. Fui eleito para acompanhar

Estou hoje muito distante da vida partidária.

esta legislatura e quando a legislatura cair, eu também sairei. Tenho a convicção absoluta de que não voltarei a candidatar. As pessoas não se podem eternizar nas funções.

Aceitaria um convite para integrar o Governo?

Já tive convites para integrar o Governo e não aceitei porque não eram funções que naquela altura achasse que fossem as mais adequadas à minha personalidade. Se algum dia estivesse preocupado em pensar o que ia fazer no dia seguinte, não teria feito nem metade do que fiz na minha vida. Isto é das poucas coisas que eu me orgulho.

Acho que não há nenhuma pessoa que possa dizer que eu alguma vez na vida política por calculismo ou em função de satisfação de qualquer ambição, de natureza estritamente pessoal. Estou satisfeito com a minha situação e com o que tenho feito na vida política.