​Daniel Sampaio pede Igreja e sociedade civil mais “empenhada” no combate aos abusos sexuais

Das denúncias recebidas, 16 delas que ainda não prescreveram foram enviadas para o Ministério Público (MP). Qual é o ponto de situação à data de hoje? Foi aberto algum inquérito?

Sobre o MP, a única coisa que sabemos é que entregámos esses 16 casos e que foram distribuídos por vários procuradores. Está tudo em segredo de justiça. Neste momento não sabemos o que é que se passa.

Pessoalmente, eu espero que o MP atue rapidamente porque se trata de circunstâncias muito concretas, alguns crimes não estão prescritos e noutras situações existem indícios de que foram padres abusadores e, portanto, o MP tem de atuar em relação a essas pessoas.

E pelo facto de a maioria das denúncias serem anónimas, há aqui uma dificuldade acrescida para a investigação dos próprios dados?

É verdade, essa é uma dificuldade que o Ministério Público está com certeza a resolver. Mas às vezes a queixa não é anónima em relação ao abusador. Nós não sabemos a identidade da vítima, mas há referências, não em muitos casos, concretas que foi o padre “X”, o acólito “Y”, a freira “Z”. As pessoas vêm nomeadas e vêm nomeados os sítios onde ocorreu abuso, seja no seminário, no colégio. Há algumas pistas para a investigação. Evidentemente que a investigação destes casos é sempre difícil também por uma questão muito importante: é não existirem testemunhas diretas porque o abuso sexual é feito em segredo.

Ainda sobre a atuação do Ministério Público, o facto de as denúncias não estarem a ser tratadas de uma forma centralizada poderá gerar algum tipo de dispersão nos critérios de investigação?

Espero que não. Não quero comentar a atuação do Ministério Público, mas espero que não. O meu propósito é que a investigação do Ministério Público seja célere e eficaz. Devemos, aliás, como sociedade, chamar a atenção para o Ministério Público da urgência de clarificar porque é preciso chegar a conclusões. Nalguns casos não se chegará, mas nalguns, com certeza, chegar-se-á.

Como é a Comissão vai tratando a informação que recebe? Ou seja, com que regularidade é que a envia ao Ministério Público, por um lado, e, por outro lado, vai partilhando essa mesma informação com a Conferência Episcopal?

Não, com a Conferência Episcopal não partilhamos a informação. Trabalhamos de uma forma independente. Temos reuniões, tivemos duas reuniões com a Conferência Episcopal, uma com o Conselho Permanente da Conferência Episcopal e outra, mais recentemente, no dia 26 de abril, em que toda a comissão foi a Fátima para uma reunião da Conferência Episcopal em que demos conta do nosso trabalho, mas não partilhamos dados sobre as pessoas e temos autonomia de funcionamento.

Por exemplo, quando nos foi perguntado se havia situações de ocultação na Igreja, quero esclarecer essa situação. Nós não queremos lançar suspeitas sobre ninguém, não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é de colaborar com a Igreja, até porque foi a Igreja que mandatou o doutor Pedro Strecht para constituir essa comissão e aceitou a constituição da comissão.

A nossa posição é de colaboração. Mas evidentemente que houve pessoas ligadas à Igreja que ocultaram, como acontece sempre, porque a ocultação é absolutamente uma característica deste problema. As pessoas escondem esse problema. Quando nós dizemos que houve pessoas da Igreja que não validaram as queixas, isso era algo inevitável. Até porque primeiro há uma descrença no que a vítima diz e, depois, porque são acusações muito graves que têm consequência para o alegado abusador.

Não foi, nesta fase em que nos encontramos, remetida informação à Conferência Episcopal sobre aquilo que terão encontrado ao longo destes três meses?

À Conferência Episcopal foi dito o número de abusos que existe e foi discutida a metodologia. Nós enunciámos a metodologia de trabalho e fomos à Conferência Episcopal fazer o balanço do nosso trabalho. Agora temos um trabalho também conjunto com a Conferência Episcopal, que tem a ver com a abertura dos arquivos, onde está uma equipa de historiadores chefiada pelo professor Francisco Azevedo Mendes, da Universidade do Minho, que vai, junto de cada diocese e de acordo com cada bispo, ter uma metodologia de estudo sobre o arquivo dessa diocese.

O método de consulta desses arquivos já está definido?

Está a ser definido diocese a diocese. Isso não é uma competência da Comissão. Nós delegámos o estudo dos arquivos nesse grupo de historiadores especialistas em arquivos.

Na última conferência de imprensa da Conferência Episcopal, D. José Ornelas disse ser descabido falar em encobrimento nesta fase por não ter essa informação. É este esclarecimento que está a fazer agora, de que essa informação também não lhe chegou?

Isto tem a ver com a palavra encobrimento porque encobrimento é um crime, é esconder uma determinada situação. Nós não falamos de encobrimento. Foram os senhores jornalistas que têm levantado essa questão. Nós falamos de ocultações, como eu disse, que acontecem em todas as situações de abuso.

Evidentemente, na conferência de imprensa [mais recente da comissão independente] foi perguntado se havia pessoas que estavam ligadas à hierarquia da Igreja que tinham ocultado esta situação, nós respondemos que sim. Isso é-nos transmitido pelas vítimas. As vítimas transmitiram-nos que falaram com pessoas da hierarquia da Igreja e que a sua queixa não foi validada, não houve uma consequência da queixa. Mas repito: isso acontece na Igreja e acontece nas famílias. É uma característica desta situação.