Paulo Mota Pinto quer Estado a devolver o que recebeu a mais "se execução orçamental correr melhor que o previsto"

O modelo dos debates quinzenais com o primeiro-ministro vai ser repensado. Deviam passar a ser mensais?

A experiência mostrou que a abolição dos debates quinzenais foi mal recebida na opinião pública, na opinião publicada, que se sente falta de um regresso de um debate com uma periodicidade maior. A minha opção pessoal seria instituir debates mensais porque a periodicidade quinzenal perturba o trabalho do Governo e pode até dar margem a uma espécie de política-espetáculo, que é pouco esclarecedora. Depois, de acordo com a experiência, podíamos regressar aos quinzenais ou manter.

Em relação ao Orçamento do Estado, em que áreas o PSD vai apresentar alterações?

Globalmente, o Orçamento do Estado é um mau orçamento. É o mesmo que António Costa mostrou no fim do debate com Rui Rio e o mundo mudou entretanto, uma guerra, alteração nos preços dos combustíveis, etc, e mais 4 ou 5% de inflação sem que isso esteja refletido nas dotações orçamentais e nos salários. Com certeza apresentaremos propostas de atualização de escalões do IRS, o englobamento das mais-valias.

Depois, também na área da Defesa, pensamos que é fundamental não só corresponder ao apelo do Presidente da República mas a uma necessidade nacional e internacional. Apresentar a mesma dotação para a Defesa, e até com menos 800 mil euros, é algo incompreensível. É talvez o exemplo mais claro que o dr. António Costa e quem fez este Orçamento não considerou a evolução do mundo desde outubro de 2021. Não apresentaremos propostas de redução de receita ou aumento de despesa desmesurado sem explicar contrapartidas.

Vão ter algo sobre aumento de salários?

António Costa é que prometeu a subida do salário médio e a do salário mínimo para 2026 para 900 euros. Com as perspetivas de inflação, 900 euros nessa altura vão ser mil e tal euros, o que ele deve responder é se aumentará para esse valor. Ao referir-se apenas a um valor nominal, com uma inflação muito menor em termos reais, está a assumir que engana os portugueses com uma ilusão monetária.

Não queremos alimentar a espiral inflacionista mas temos de ver como é que a conseguimos mitigar.

Há mecanismos para assegurar que as pessoas não perdem poder de compra. Por exemplo, se a execução orçamental correr melhor do que o previsto, tal como tem acontecido nos últimos anos, o Estado que se comprometa a devolver então, a posteriori, o que recebeu a mais. Porque se não temos o Estado a receber a mais num ano em que, afinal, as pessoas receberam menos, a enriquecer-se com a inflação à custa da perda de poder de compra dos cidadãos. Isso nós não queremos. Não vemos esses mecanismos no Orçamento.