Paulo Mota Pinto. Pressões após eleição do novo líder do PSD? "Normalmente não cedo"

Um dos pontos da revisão constitucional apresentada por Rio era a lei da emergência sanitária. O líder parlamentar do PS disse não ter pressa em começar a discutir.

O PS nunca tem pressa em reformas. É um partido muito conservador, gosta de ocupar o poder público, fingindo que está a reformar alguma coisa mas para que tudo fique na mesma. Nesse aspecto da emergência sanitária, penso que haverá acordo entre PS e PSD. O que [os socialistas] não quererão é possivelmente uma revisão mais alargada.

É uma questão de 'timing'? O líder parlamentar do PS dizia que era preciso amadurecer.

A nossa ideia não é usar a revisão constitucional como arma política mas para se fazer. Achamos importante que haja uma convergência mínima. Se nós não avançamos pode acontecer que outro pequeno partido use isso como arma de arremesso. Da nossa parte a ideia está madura, é altura de discutir e na discussão também se amadurece. A minha tendência seria para dar o passo, há 25 anos que não há uma revisão geral da Constituição. Desde 1997 o mundo mudou muito e a Constituição deve adaptar-se. Seria adequado começar agora esses trabalhos para estarem prontos daqui a uma sessão legislativa ou duas. Talvez fosse uma boa forma de comemorar os 50 anos do 25 de Abril.

Em relação à despenalização da eutanásia, é melhor legislar na actual sessão legislativa como pretende o PS?

O PSD não tem nenhum projeto para apresentar nessa área. Não é uma prioridade. A generalidade dos portugueses está preocupada com outros assuntos. Penso que se a questão for suscitada, a posição do partido será a de dar liberdade de voto aos seus deputados.

Em relação à regulação das ordens profissionais, o PSD vai manter as mesmas críticas, acha que é possível conciliar?

É preciso ver se são leis para as quais é preciso apenas a maioria absoluta ou é necessário acordo PS-PSD. Somos favoráveis à regulação das ordens profissionais, temos uma posição de princípio anti-corporativa.

O Presidente da Assembleia da República tem pedido quer à IL quer ao Chega que apresentem de novo candidatos à vice-presidência do Parlamento. Desta vez, os deputados do PSD poderiam votar massivamente num candidato da IL?

Não sei quem é que não votou [em Cotrim de Figueiredo]. A única conclusão numérica que eu tiro é que houve alguns deputados do PS que não votaram, não sei se houve deputados do PSD que não votaram. Não fazemos apelos desse tipo. É evidente que os partidos, no caso a IL, têm direito a reapresentar. Penso que não há no Parlamento memória de líderes partidários serem vice-presidentes da Assembleia. Há razões para isso. Tem a ver com o facto de a mesa ser imparcial, isso coaduna-se mal, de certa forma, com a função de líder partidário e até limita um pouco a função de presidente do partido.

Houve notícia de que os deputados do PSD, num acto de vingança, terão tido um sentido de voto que resultou na não-eleição.

Uma notícia é factual, houve especulação de que alguns deputados do PSD teriam feito isso.

E um novo candidato do Chega, há condições para ser eleito?

A votação do candidato do Chega é provavelmente por causa do conteúdo das propostas que esse partido tem defendido. Foi tão baixa que me parece difícil que tenha sucesso. Não teve a ver com discriminação.