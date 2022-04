André Coelho Lima: “Será fácil o diálogo” entre a direção da bancada e o próximo líder do PSD

Eleito deputado pela segunda vez como cabeça de lista por Braga, André Coelho Lima tem dúvidas sobre se Rui Rio deve concertar com os candidatos à liderança do PSD a indicação dos nomes para o Conselho de Estado.

Luís Montenegro apresentou a candidatura à liderança do PSD. É o homem certo para suceder a Rui Rio nesta altura?

Em primeiro lugar não sabemos se Montenegro será o único candidato, mas sobretudo a posição que ocupo no partido obriga-me a um recato sobre as diferentes candidaturas que possam surgir. Até em respeito pelas próprias candidaturas.

Mas vai continuar a fazer parte, é deputado e será vice-presidente da bancada...

São patamares diferentes. Ser deputado, neste momento, é a minha profissão.

Não tenciona tomar posição nenhuma nesta corrida eleitoral?

Não. Logo poucos dias depois das legislativas, tomei essa posição pessoal e transmiti-a a quem me perguntou. Se o dr. Rui Rio não vai continuar como presidente do PSD, como consequência da leitura que fez dos resultados, essa consequência não é individual. Os resultados não são responsabilidade apenas do dr. Rui Rio. Tenho de tirar iguais ilações. Não estarei disponível para integrar quaisquer cargos nacionais em quaisquer candidaturas nem para apoiar candidaturas. Não é não querer tomar posição, é achar que não devo fazê-lo não só pelas funções que ocupo como por aquelas que ocupei durante quatro anos. Hoje ouvi o dr. Luís Montenegro dizer coisas que eu subscreveria na totalidade, que, aliás, foram ditas pelo dr. Rui Rio na campanha eleitoral face à falta de esperança que nos apresenta este Governo. Portanto, não há dificuldade alguma, conquanto haja lealdade – e da minha parte haverá.

Vai ser fácil esse diálogo entre as duas direções?

Vejo muito boas condições para que seja fácil esse diálogo, para que haja lealdade e um trabalho construtivo, para que quem está no Parlamento não queira de forma alguma – e aqui só posso falar a título pessoal – obstaculizar o trabalho de qualquer direção.

O próximo líder do PSD terá direito de indicar uma nova direção da bancada ou esta deve cumprir o mandato de dois anos?

Não tenho capacidades de adivinhação. Vou dar a resposta formal: Quem vota na bancada são os deputados. Considero que deve haver uma ligação entre a direção da bancada e a direção do partido. Quem tira conclusões sobre a existência ou não dessa ligação são, naturalmente, as direções do partido. As direções parlamentares devem estar disponíveis para cumprir, no patamar parlamentar, aquela que seja a estratégia de oposição determinada pela direção nacional do partido.