​Luís Amado defende Ucrânia na UE. "Tem que haver exceções e esta é uma situação absolutamente excecional"

Sendo urgente uma solução, a adesão da Ucrânia à UE seria precipitada ou não?

Não, não acho. É possível conciliar duas posições negociais que desfavorecem a integração da Ucrânia na NATO, mas que favorecem a sua aproximação à UE. Essa era a estratégia que em 2006/7, se não tivesse havido negligência, devia ter sido claramente assumida e posta na agenda das relações com a Rússia. A Ucrânia seria uma ponte para a relação entre o Ocidente, a UE e o vasto território da Rússia. Seria, não um ponto de confronto, mas a ponte para aproximar a Rússia das condições de interdependência económica que favoreciam um quadro de estabilidade e segurança estratégica comum.

Os Balcãs também estão em lista de espera para entrar para a UE. Está a defender um novo alargamento da UE?

É inevitável, tendo em conta o que se passa a Leste, a possibilidade de divisão da Ucrânia, com base num acordo que nunca será definitivo, mas transitório. Vamos assistir provavelmente a um conflito congelado por um bom período de tempo, como outros conflitos que o desmembramento da União Soviética nos apresenta ainda hoje. Nesse contexto de uma espécie de cortina de ferro que se pode erigir nas relações com a Rússia de novo enquanto Putin estiver no Kremlin não vejo outra alternativa senão preparar um quadro de adesão devidamente calendarizado. O Ocidente tem que se fortalecer, para um contexto de guerra fria que se apresenta como inevitável, na base de uma visão mais ambiciosa.

O estar preparado passa por também pelo rearmamento da UE?

Não há alternativa, agora. Temos que estar preparados para tudo. Essa é a base da dissuasão no contexto dos arsenais nucleares, de uma realidade geopolítica em que as potências nucleares estão em antagonismo, para não dizer em confronto. O drama da Europa é que não tem condições para resistir com autonomia estratégica à situação atual. O pesadelo da Alemanha é ser uma grande potência económica, mas sem ter os atributos de uma potência média em termos militares. É óbvio que é necessário continuar com o processo de rearmamento. Admitíamos que estávamos no séc. XXI, mas estamos a conviver com realidades do séc. XIX como se vê na Ucrânia! Já vimos o que isso nos custou quando fomos com a ideia de transformar o Afeganistão e o Iraque e a Síria em democracias de padrão ocidental. Mas agora é na própria Europa que sentimos que as condições políticas exigem considerações de defesa militar que há uma década considerávamos dispensáveis.

A ideia de um exército europeu não está sepultada com a presença esmagadora da NATO no flanco europeu?

Não, porque é do interesse americano vender as armas que está a vender, equilibrando a balança comercial - nesta crise não só vende armas, mas também gás. Vai conseguir reequilibrar a sua balança comercial com a Europa que era um problema que desgastava a coesão da Aliança. A pressão para o reforço do armamento no contexto da NATO será cada vez maior. A autonomia estratégica da UE em termos de segurança coletiva e de defesa da União não tem pés para andar, será sempre limitada por divergentes interesses internos, como no grupo de países da Europa de Leste. O pilar fundamental da defesa ocidental em torno da Aliança Atlântica sairá imensamente reforçado com esta crise.