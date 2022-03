Paulo Rangel. “O ministro Santos Silva tem estado impecável”

Que consequências terá a invasão da Ucrânia para os portugueses? Acredita que haverá falhas no abastecimento de alimentos?

Estou pessimista quanto à situação internacional, espero estar enganado. Este ciclo negativo do ponto de vista económico vai prolongar-se. Estamos a dar muita atenção à crise energética e temos de dar porque os preços repercutem-se no resto. Mas também temos de dar à crise agroalimentar, que em Portugal está a ser um pouco disfarçada e que vai ser uma crise séria. Em termos de escassez não sei, mas vai haver escassez no mundo.

Na nossa gestão interna, do ponto de vista da assunção das nossas responsabilidades perante a União Europeia e a NATO, o Governo tem estado bem para não dizer muito bem, nomeadamente o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Aqui, Santos Silva tem estado impecável. Na gestão dos impactos da crise interna, as coisas são diferentes. O Governo tem fugido a dar explicações, tudo é muito atabalhoado. Não há um discurso claro. No caso dos combustíveis, a novela dos impostos é antiga e o Governo não saiu disso, continua com os vouchers e uma série de esquemas. No ISP retira o que seria o IVA e agora diz ‘pedimos à União Europeia para baixar o IVA’ que, com certeza vai fazê-lo, e não fomos apenas nós a pedir.

Devia haver medidas concertadas?

O discurso do Presidente da República na sequência do Conselho de Estado é muito mais verdadeiro e sério para com os portugueses. Claro que o discurso dele é no plano dos princípios e das grandes linhas. No plano das medidas tem de ser o Governo e aí está a falhar.

O que podia fazer para mitigar o impacto da guerra?

Em vários países, o preço dos combustíveis foi congelado, por exemplo. Não estou a dizer que devia ser esta a medida, mas este aumento podia ser muito mais mitigado. Essa medida só pode ser aguentada durante algum tempo, mas podia ser uma resposta até ver se haveria no curto prazo alguma solução. No aspeto alimentar, também era preciso dar outras garantias. Era importante dar uma mensagem sobre o que nos espera e que é a de que vamos ter de fazer alguns sacrifícios.