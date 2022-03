Paulo Rangel diz que “este não é o momento para ser candidato”

Quando perdeu as diretas disse que não antevia voltar a ser candidato. Mantém essa posição ou vê espaço para avançar?

Havia espaço para avançar, não tenho dúvidas, de que existia, mas tal como eu disse é um processo muito fresco, foi há quatro meses e neste momento não devo ser candidato.

Porquê?

Não posso estar a candidatar-me de quatro em quatro meses. Nunca tive a ambição de ser líder do PSD no sentido em que isso é o alfa e o ómega da minha vida como acontece com alguns políticos em Portugal em vários partidos.

Agora não havia condições?

Não é questão de não haver condições, é a questão de eu achar que não sou a pessoa indicada neste momento. Não faltou estímulo para que fosse candidato, em parte esta declaração que estou a fazer também se destina a isso. Penso que este não é o momento. Faz sentido agora dar espaço a outros.

Duas derrotas também pesaram na sua decisão?

Sou um grande democrata e um democrata disciplinado. Não sou uma pessoa que me deixe abater com derrotas. Acho que deve ser outro ou outros a tomar essa dianteira. Mas claro que estarei sempre disponível para colaborar, como sempre. Isto não é, de maneira nenhuma, uma retirada do partido e das responsabilidades que tenho como militante e com esse historial.

Daqui a dois anos, não coloca de parte ser candidato?

Não vou fazer esse cálculo. Neste momento, o PSD precisa muito de todos aqueles que têm responsabilidades e história no partido. Precisa de muita gente nova e de renovação, mas também precisa de muita gente com pergaminhos, de uma geração atrás da minha e de algumas gerações que estão à minha frente. Precisamos de todos porque a situação do partido é difícil.

A circunstância de haver uma maioria absoluta, de haver quatro anos pela frente, de termos agora uma competição da Iniciativa Liberal e até, num registo diferente, do Chega, a circunstância de o CDS ter perdido a expressão parlamentar. É um rearranjo no centro-direita, na direita moderada e menos moderada que exige que o PSD esteja, todo ele, concentrado nesse processo de relançamento do partido. Agora poderá haver vários candidatos, mas feitas as eleições o partido, no congresso, deve dar um sinal de grande unidade e de grande disponibilidade para colaborar com aquele que os militantes escolherem. É fundamental.