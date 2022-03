Durão Barroso. “A solução passa por eurobonds para os custos adicionais de energia e defesa”

Relativamente a Portugal, fala-se agora mais do Porto de Sines e da sua importância estratégica para levar gás natural à Europa.

Portugal tem uma hipótese de se ligar à rede europeia. Até agora, a dificuldade tem sido em transpor os Pirenéus. Espero que a França agora seja mais aberta porque no passado tem colocado dificuldades na ultrapassagem dos Pirenéus.

Há também outras hipóteses para Portugal que têm a ver com a relocalização das cadeias de valor. Se relocalizarmos na Europa algumas cadeias de valor nos chamados sectores estratégicos, Portugal em princípio tem custos mais baixos nalgumas áreas do que a Europa mais rica. Pode ser a base para uma certa reindustrialização.

Há pouco dizia não estar convencido que Putin sucumbirá por causa das sanções económicas. O que poderá fazer Putin recuar ou dialogar? A revolta da oligarquia russa?

O objectivo de Putin é tornar a Ucrânia irrelevante do ponto de vista da actuação internacional. Já o disse, aliás. Quer acabar com a anti-Rússia, que está às portas da Rússia. Ele nunca aceitou a ideia da independência da Ucrânia. Uma vez disse-me que a Ucrânia era uma criação artificial da CIA e pela CE. Ele quer tornar a Ucrânia um Estado vassalo como fez com a Bielorrússia. Vai, pelo menos, querer territorialmente anexar à Rússia a parte Leste como já fez com a Crimeia. Vai haver um reordenamento das fronteiras. O objectivo é neutralizar a Ucrânia, é um objectivo geo-político e não tanto económico. Não vai desistir até conseguir esse objectivo, vai tentar ir até ao fim.

Tirando o caso notável da África do Sul e o Apartheid, não vejo as sanções por si só resolverem seja o que for. Mas acho que as sanções da UE são robustas e deviam ter sido tomadas.

Deve-se pôr um preço na actuação de Putin. Esta guerra é muito uma guerra de Putin. Para mim, Putin é um produto do ressentimento em relação ao declínio da Rússia, não por causa do fim do comunismo, mas por causa de muitos concidadãos terem ficado sem país porque ficaram fora da Rússia. A parte económica vai pressioná-lo mas infelizmente não creio que seja para já. Creio que Putin só se disporá a uma negociação quando tiver uma parte daquilo que quer.

A intenção será ficar-se pela Ucrânia ou estender-se até aos bálticos ou mesmo aos balcãs? Este conflito pode espalhar-se?

Há possibilidades de ele se espalhar, intencionalmente ou não. Trata-se de conflitos muito perto das fronteiras da NATO. Este domingo houve um bombardeamento a uma base mesmo na fronteira com a Polónia, que é usada pelo Ocidente para enviar armas, treinar tropas. Pode haver acidentes, factores imprevisíveis, um Putin acossado é ainda mais perigoso. Acho que vai haver problemas nos balcãs. A Sérvia embora tenha votado com o Ocidente na ONU tem uma opinião pública que, em grande parte, está com a Rússia. Há situações por definir na Bósnia-Herzegovina.