​Aumento da despesa da Defesa já “no próximo programa de Governo ou na cimeira da NATO”

Disse há poucos dias: “Temos que nos preparar para um mundo diferente”. Diferente em que sentido? Uma maior militarização da NATO?

Uma maior capacidade de nos defendermos enquanto UE e enquanto Nato. Esta crise veio demonstrar aquilo que Portugal tem sempre defendido: que a UE à medida que vai desenvolvendo a sua identidade europeia de Defesa deve fazê-lo de forma complementar e não concorrencial em relação à NATO.

Seria favorável a um exército único europeu?

Mais investimento e cooperação, sim. O termo “exército comum” implica algo que não consideramos apropriado – uma especialização, em que o país A fica com forças de infantaria, o país B desenvolve a sua Força Aérea. Isso não faz sentido. Faz sentido uma concertação cada vez mais intensa, uma interoperabilidade das nossas forças com as outras [forças] europeias e a redução da disparidade de capacidades pois temos dezenas de carros de combate diferentes na Europa.

Se Portugal aumentar para 2% do PIB a despesa com Defesa, isso significa que pode ser mais de metade do orçamento do Ministério da Educação. Acha que a opinião pública portuguesa está preparada para aceitar esta proporção de números?

Não fiz essas contas. Temos que olhar para o investimento em Defesa de duas maneiras. Primeiro, é um investimento necessário para a nossa segurança. Segundo, as nossas indústrias de Defesa são cada vez mais relevantes e cada vez mais capazes. Uma parte significativa do investimento em Defesa é investimento feito na nossa economia, desde logo, nos salários para os nossos militares e, para além disso, em todo o trabalho de aprontamento de forças e nas indústrias da Defesa, entre as quais as OGMA (Indústria Aeronáutica de Portugal) e o Alfeite.

Parafraseando o PCP, está a dizer que podemos ganhar dinheiro com a guerra?

Não. Seria magnífico viver num mundo em que não há nenhuma necessidade de termos Forças Armadas, mas esse mundo não existe. Sendo assim, vamos ver de que forma o nosso investimento em Defesa pode também gerar retorno para a nossa economia. Cada vez mais, vai gerando retorno.

As indústrias de Defesa são aquelas que estão na vanguarda da tecnologia. Empregam pessoas altamente qualificadas, são geradoras de exportações, pode ser benéfico para a nossa economia ter maior investimento em indústrias de Defesa e uma das coisas que temos procurado fazer ao longo destes anos é estimular o melhor desenvolvimento das indústrias de Defesa. O investimento também tem retorno para a economia, não pode ser visto apenas como dinheiro que é gasto e que já não pode ser gasto em outro sítio porque tem efeitos multiplicadores.

Nos últimos anos, a proporção de orçamento da Defesa tem sido de 80% para pessoal, 11% para investimento e apenas 9% para operações. Isto não está errado? Não tem que ser corrigido? Temos pessoas que não são precisas?

Não, não é o caso. Temos um investimento insuficiente em operações e manutenção. Vamos ter que investir mais nesse item, tal como na aquisição de novos equipamentos. O investimento nas Forças Armadas é um investimento que precisa de ser constantemente ajustado de acordo com as necessidades, mas há que ter consciência do que é um navio de grande porte, isto é, demora muito tempo a fazer alterações. Não me posso queixar enquanto ministro da Defesa, tenho tido a atenção por parte do primeiro-ministro e do ministro das Finanças.

Foi só vítima das cativações de Mário Centeno.

Todos nós, no Governo, somos, solidariamente, vítimas das cativações.