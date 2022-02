Nuno Melo. ​“Se gostava” de ver Paulo Portas como Presidente da República? “Claro que sim”

E o regresso de figuras como Adolfo Mesquita Nunes e Pires de Lima. Consegue garantir esse regresso?

Não consigo garantir nada porque não tenho ainda como determinar as decisões alheias. Mas agradeço muito aqueles que decidiram ficar no CDS, acreditando que tem futuro, agradeço aos que tendo saído e que voltam ao CDS como agradeço muito àqueles que optando para já ficar de fora na militância ficam profundamente ligados até do ponto de vista espiritual ao CDS. Nesses incluiria Adolfo Mesquita, António Pires de Lima e Francisco Mendes da Silva. São três exemplos, há mais, gostava de ver voltar ao CDS, acredito que um dia poderá ser e farei tudo para que assim seja. Um partido não cresce subtraindo, e eu quero somar os melhores. E os nomes que refere são alguns dos melhores.

Até agora, o que vimos ao seu lado foram figuras do ‘portismo’. Que outros rostos pensa trazer?

Sinceramente acho que viu mal. Se estiver atenta ao conjunto de pessoas que estiveram comigo, vê pessoas que não têm a ver com o ‘portismo’ como o Luís Queiró, que é anterior, como Vasco Weiberg, número quatro das listas às europeias [2019] e que [é das pessoas que] mais sabe do mar em Portugal. Vê pessoas também relacionadas com a Juventude Popular, e muitas outras por quem vou querer puxar.

Reconciliar o partido é uma tarefa difícil. Já reconheceu que o partido está fraturado há 20 anos...

Acredito que é mais do que possível. Até porque tenho relações pessoais e de amizade com pessoas de diferentes ciclos e, muitas vezes, são minudências que as mantêm afastadas. Quero ser a ponte, não quero ser a barreira. Quando se insiste no ‘portismo’, vi congressos inteiros a aplaudir PP de pé, com lágrimas nos olhos. De repente, o que era um fenómeno extraordinário há uns anos agora tem de se afastar como uma marca com medo de qualquer coisa? É um disparate. Quero o melhor do ‘portismo’, o melhor do ‘castrismo'… o Paulo Núncio esteve da direcção de Ribeiro e Castro está comigo – como o melhor dos tempos de Manuel Monteiro.

Não quero perder um segundo a falar do passado e em processos de purgas a afastar pessoas porque foram de A, B ou C

Paulo Núncio entrou também em rota de colisão com esta direção...

Paulo Núncio já colabora com o CDS muito antes desta direção. Interessa-me o talento, disponibilidade e boa-fé. Não me interessa denominações – ‘portismo’, ‘castrismo’, ‘monteirismo’. Em todos os ciclos houve talentos. Quero ir buscar o melhor de todos estes ciclos, o CDS é feito de todos eles. Vivemos uma situação excepcionalíssima no CDS.

Acredito num outro sentido de disponibilidade e responsabilidade que antes não tinha. Percebem o CDS como um bem maior. Quero que o CDS seja um espaço onde democratas-crisãos, liberais e conservadores se sintam bem, sintam que é a sua casa. Não quero processos de purificação ideológica, que são absolutamente disparatados. Todos fazem muita falta. Não quero perder um segundo a falar do passado e em processos de purgas a afastar pessoas porque foram de A, B ou C. Não quero mesmo.

Imagino que não vai chamar Francisco Rodrigues dos Santos para nada...

Dei-lhe a teoria geral sobre os critérios. Quem preencher esses critérios conto com as pessoas. Não vou fulanizar a nossa conversa. Também com apostas que serão minhas.

Nesta reconciliação, que empenho gostaria de ver de antigos líderes como Paulo Portas e Manuel Monteiro?

Todo. E tenho uma secreta esperança de que assim será. Muito embora tenhamos de entender as circunstâncias pessoais e os ciclos de cada um. Às vezes perguntam-me: tem falado com Paulo Portas? Tenho falado com ele desde que o conheço. Só se fosse destituído de senso político é que não queria falar com pessoas como Paulo Portas. Como também falo com Manuel Monteiro. E como falo com outras.

Gostava que Portas viesse apoiar a sua candidatura?

Não acho que o tenha de fazer porque, neste momento, Paulo Portas é uma pessoa que transcende em muito o CDS. E nunca iria, eu próprio, servir como alguém que afunilaria ou restringiria Paulo Portas em papéis que poderá ter muito mais relevantes no futuro. Acredito que Paulo Portas, por amizade, por proximidade, é uma pessoa que continuará a colaborar com o CDS e comigo. Mais que não seja com bons conselhos, que não é coisa pouca.