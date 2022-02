Ribau Esteves. “O sucesso da minha carreira permite ponderar ser candidato à liderança"

Autarca há 24 anos, José Ribau Esteves sustenta que Rui Rio está ferido politicamente mas que a sucessão se deve concluir até ao verão. Sem querer adiantar outras figuras que estejam a seu lado numa eventual candidatura, o antigo deputado remete uma decisão para depois do conselho nacional do próximo sábado.

Está a ponderar uma candidatura à liderança do PSD. Já tomou uma decisão?

Obviamente que estamos em reflexão e ponderação. Duas semanas de reflexão é muito pouco tempo, é preciso que o PSD aprofunde este exercício.

O que falta para tomar essa decisão?

Há três perspetivas. A primeira é da análise do resultado das legislativas. O segundo ponto é este: que caminho temos para percorrer para que o PSD lidere a oposição ao governo socialista de forma clara na liderança da disputa com outros atores e possa encontrar um caminho de construção de alternativa ao PS. Este caminho novo em que o partido tem de se reorganizar internamente, tem de dar protagonismo aos seus autarcas, dirigentes dos governos regionais, dos seus deputados. Essa reforma tem de ter uma imagem nova, uma nova forma de comunicar e novas bandeiras da transição climática, da transição energética, da transição digital ao lado dos bons e velhos valores do reformismo e do humanismo. É preciso olhar para novas equipas e protagonistas, de gente que não anda no firmamento desta disputa há muitos anos, não andou a fazer a vida negra ao líder do partido.

Está a referir-se a quem? Luís Montenegro, Paulo Rangel e Miguel Pinto Luz?

E Jorge Moreira da Silva. São companheiros todos respeitáveis mas se o PSD trilhar, no próximo futuro, os caminhos por onde andou neste passado recente, não vai conseguir afirmar-se na tal liderança política na oposição nem fazer regredir o crescimento do Chega e da IL. A pecha principal do PSD tem sido a dificuldade de comunicar de forma clara, simples e atractiva. Desde que dei nota pública da minha ponderação tenho recebido inúmeras mensagens de militantes e as mais expressivas são daqueles que o deixaram de ser porque se deixaram de rever na vida do partido.

Quem é o responsável por isso? É Rui Rio?

Somos todos responsáveis por isto. Não alieno a minha quota parte. Quando Rui Rio sucedeu a Passos coelho não conseguiu liderar a oposição. Reconheço méritos ao presidente Rui Rio, foi um lutador, apoiei-o no seu percurso, mas a verdade é que o PSD foi ao centro - e percebo que tenha ido - , mas o PS resolveu esse problema. Não conseguimos atrair novos públicos. O Chega conseguiu capitalizar o voto do protesto e a IL vai buscar aquela gente mais nova, em regra formada.