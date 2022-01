Líder do CDS acusa Rio de “diletantismo apolítico” e quer Portas na campanha

Representa a direita conservadora. Estarão os conservadores em Portugal a diminuir e será por isso que não aparecem nas sondagens?

Não. Realmente, o CDS é a casa da direita conservadora, mas tomara ao CDS ter os votos de todos os conservadores em Portugal. O CDS tem potencial para crescer com as suas bandeiras conservadoras.

Mas o CDS teve sempre dentro de si uma ala liberal. Não está com esse discurso a alienar os liberais que sempre existiram no CDS?

Pelo contrário, o conservadorismo anglo-saxónico é liberal na economia e conservador nos valores. A democracia cristã na Alemanha é conservadora nos valores e liberal na economia. Devemos ter uma ideia de liberdade para a economia, por isso é que defendemos um choque fiscal – a redução do IRC para 19% e 15% até ao final da legislatura, apoios à natalidade para famílias com mais de dois filhos, isenção de IRC para as empresas que reinvistam a totalidade do seu lucro, uma bonificação do IRC para as empresas que se fixem no interior, isenção de impostos para quem compra casa pela primeira vez, uma revisão total das cerca de quatro mil taxas que existem em Portugal que são um sufoco para a economia e renegociar o PRR para triplicar o valor das verbas para o sector privado.

A direita está muito pulverizada. Acha possível, como tem dito, aumentar o número de deputados?

O objectivo é que o CDS cresça como aconteceu nas autárquicas e nas regionais dos Açores. Falou da concorrência com outros partidos, mas nós somos muito diferentes da IL e do Chega. A IL copia grande parte das nossas propostas na economia. Quanto ao Chega, um partido democrata-cristão não pode subscrever muitas propostas do Chega. A concorrência é mais forte, como nunca houve, mas o CDS é um partido histórico, sempre esteve ao lado dos eleitores do centro-direita, e o CDS é o único voto útil que garante um governo de direita para Portugal. Temos historicamente condições para nos entendermos com o PSD e somos os únicos que podemos garantir que o PSD não vai por maus caminhos e que um voto no PSD não vai parar ao bolso de António Costa.

Se ficar abaixo do resultado de 2019, demite-se?

Não vou colocar esse cenário. Qualquer resposta que dê pode dar um sinal de fraqueza. Acredito que o partido tem condições de se superar. Mas saberei interpretar o resultado eleitoral com total desprendimento e liberdade.

António Costa já clarificou que, se perder as eleições, se demite.

Uma coisa que António Costa não clarificou é o que acontece se o PS não ganhar e a esquerda tiver maioria no Parlamento. Vamos ter Pedro Nuno Santos a governar o país e a fazer entendimentos com a extrema-esquerda? A ala bolchevique do PS vai tomar conta do país?