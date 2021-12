Catarina Martins. BE dispensa exigência de Marcelo para "acordo escrito" com PS

Assume-se como líder da terceira força política em Portugal e assim quer continuar. Catarina Martins define nesta entrevista a garantia de habitação como um dos projectos prioritários para a entrada na nova legislatura e acusa o PS de querer uma maioria absoluta ao decidir "agitar com o papão do bloco central para tentar uma espécie de voto útil" e não garante desde já o voto em Edite Estrela na eventualidade de a socialista ser candidata a Presidente da Assembleia da República.



Nas legislativas de 2019, o BE teve um resultado de 9,52%. O que seria um bom resultado em Janeiro?

O BE pode chegar mais longe, pode aumentar a representação. É importante que possa crescer e consolidar-se como terceira força política porque isso significaria três coisas: que tínhamos derrotado uma hipótese de governo de direita, que teríamos derrotado uma hipótese de maioria absoluta e teríamos afastado perigos da extrema-direita. Com estes três objectivos estávamos em condições de abrir um novo ciclo no país para discutir salários, trabalho, como reformular o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a escola pública ou como responder à crise climática.

Ficar atrás do Chega seria uma afronta para o BE?

A questão é saber que país queremos ser. A extrema-direita é problema, não é solução. O BE acredita num país em que as pessoas se respeitam, num país de liberdades, de democracia e num país mais exigente. O Chega é o pior do regime. Tem em si os interesses imobiliários, das offshores, dos vistos gold, de tudo aquilo que faz o assalto de milhões ao nosso país. Tenta disfarçar isso com uma cortina de fumo de discurso de ódio, o que representa uma fractura social permanente inaceitável. Por isso é que as soluções do nosso país se devem fazer com uma esquerda exigente, que não esqueça nunca o que é fundamental: responder pelos salários, pelos serviços públicos, pelo clima e pelo futuro.

Um resultado que fique aquém desses objectivos coloca em causa a direcção do BE?

Estas eleições são sobre o país e a resposta ao país. Aquilo que estamos a disputar é se no dia a seguir às eleições vai haver força à esquerda para mexer na legislação do trabalho, para acabar com o fado triste do nosso país. Sinto uma certa tentação de que se fale de tudo para que não se fale do que se vai fazer para o país. Nós vamos fazer esta campanha focados em soluções.

A liderança da coordenadora não estará em causa?

O BE decidiu a sua direcção este ano, na sua convenção. Estamos focados em discutir o que tem de ser feito pelo país.

Falar na possibilidade do regresso do BE a partido de protesto é um clichê?

É uma falsa questão. O que é um partido de protesto ou um partido de proposta? O BE não é um partido de protesto quando está nas comissões de inquérito e explica aos portugueses o que é o saco azul do GES, como Mariana Mortágua fez? Estamos a protestar ou a defender o país? E quando somos capazes de fazer um acordo que diz que as pensões devem ser descongeladas e que é preciso acabar com cortes em salários? Estamos a fazer proposta e construir alternativa. O BE sempre foi capaz de transformar o protesto numa proposta alternativa para um país. Essa separação entre uma coisa e outra é que é errada. É tributária de uma lógica de bloco central.

Acha que o bloco central está a ser preparado?

O PS quer uma maioria absoluta e decidiu agitar com o papão do bloco central para tentar uma espécie de voto útil. É absurdo porque na verdade acabamos por não saber o que é que vale um voto no PS. É um voto para que os salários se mantenham congelados? É um voto para que o salário mínimo suba, como quer o PSD? Ou é um voto para que seja possível fazer progressões de salários com acordos à esquerda? Não se sabe. E é estranho. O país está num impasse, precisa de clareza. Precisa de um novo ciclo. E é por isso que dizemos que cada partido deve dizer precisamente ao que vem. O BE explica ao que vem. Com o BE não haverá nenhum acordo à direita.

Com o BE serão trabalhadas soluções que acabem com este país em que os salários médios são cada vez mais iguais ao salário mínimo. É preciso alterar estas regras. É preciso aplicar a lei do trabalho, mesmo sendo fraca. Conseguimos uma lei que não é má para combater os falsos recibos verdes, por exemplo, mas a Autoridade para as Condições do Trabalho simplesmente não fiscaliza. Há lei e não há meios, não há fiscalização.

Esta ideia de deixar que Portugal seja uma economia desqualificada, em que encolhemos os ombros e dizemos que não há nada a fazer, em que achamos normal que mesmo quando a economia cresce o fim do mês seja cada vez mais difícil. Isso tem de acabar. E para acabar é preciso uma esquerda forte.