Pela primeira vez desde o 25 de abril, “os filhos podem ter uma educação pior que os pais”. E a culpa é de "todos nós"

Miguel Herdade sugere que, em vez de reduzir as propinas, Portugal adote sistemas, como o do Reino Unido, em que o Estado paga as propinas e os alunos podem ir devolvendo o dinheiro a partir do momento em que são empregados.

Apesar de concordar com a ideia, André Simões é mais ambicioso – e pede ao governo para reforçar o valor das bolsas que concede, a fundo perdido, aos estudantes desfavorecidos.

“Se eu tiver uma família em que o pai ganha mil euros e a mãe também, é um pouco acima do ordenado mínimo, mas eu não sei se é o suficiente para manter um ou dois filhos no ensino superior. O Estado devia fazer mais também no que diz respeito a residências para estudantes. Não são só as propinas que impedem que as pessoas com recursos mais baixos estudem”, defende.

E Bruxelas devia ser mais interventiva na política educativa?

Miguel Herdade é rápido na resposta: não.

“Quem sabe o que é melhor para as famílias e para os alunos é quem está mais próximo deles. Não é, portanto, um sistema muito centralizado. Se nós em Portugal já no queixamos que as coisas são todas decididas no Ministério da Educação, imagina o que seria agora na Europa toda”, argumenta.