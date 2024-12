Pela primeira vez desde o 25 de abril, “os filhos podem ter uma educação pior que os pais”. E a culpa é de "todos nós"

“Se há coisa que Portugal conseguiu fazer desde o início da democracia foi levar a escola a mais gente e com muito mais cuidado. Agora, 90% dos jovens frequenta o ensino secundário. (…) Mas agora também, pela primeira vez desde o dia 25 de Abril, as crianças podem ter um sistema de ensino pior do que o dos seus pais , o que é uma coisa lamentável”, avisou.

De quem é a culpa se a escola pública nos próximos anos não ajudar a reduzir as desigualdades? “De todos nós”. Miguel Herdade, especialista em educação e desigualdades e convidado desta semana do Geração Z da Renascença/EuranetPlus , não tem dúvidas de que a falta atual de professores – “o mais importante nas escolas” – pode levar a um “aumento desse fosso [entre alunos mais pobres e mais ricos] e isso vê-se, por exemplo, no resultado dos exames PISA ou TIMSS ”.

No painel, há também quem lide com a disciplina no dia-a-dia. É o caso de João Lopes, de 17 anos e aluno do 12.º ano de escolaridade num colégio em Lisboa. Aplaude a existência da disciplina que “gira à volta de conselhos e realidades muito práticas” e onde aprende coisas tão diversas e “úteis”, como o que fazer em situações de incêndios e outras emergências.

Apesar de assumir que os governantes podiam “fazer mais” para resolver o problema, Miguel Herdade coloca as culpas “em todos nós”. Acredita que a sociedade civil podia ter uma voz mais ativa, “organizar-se em instituições (…) e ajudar outras pessoas”, em vez de arranjar alguém que “arca com todas as culpas”.

Não há evidência científica do benefício da medida, mas João Lopes, cuja escola está integrada no projeto piloto, faz um balanço positivo, “apesar de ainda ser muito cedo”. Há vários meses a fazer “login” nos sites das editoras diariamente, o jovem prefere destacar as mais valias pela entrada dos computadores na sala de aula – e distanciar-se de quem critica “de forma ignorante” a medida.

Para Miguel Herdade, há ainda outra discussão que “não é prioritária” nas escolas – a passagem para os manuais digitais. Este especialista diz olhar “com preocupação” para a intenção do anterior governo (que lançou um programa piloto há cinco anos), numa altura em que “há estudos que mostram que os alunos mais desfavorecidos perderam mais de 60% nas aprendizagens do que os de outros contextos ” durante o ensino a distância.

O primeiro passo para resolver o problema é, por isso, "desmistificar o problema em Portugal", que não está relacionado com as propinas , mas sim com “toda a desigualdade que começa antes da universidade”, nomeadamente com a dificuldade em suportar custos para alunos deslocados, como a habitação.

Miguel Herdade sugere que, em vez de reduzir as propinas, Portugal adote sistemas, como o do Reino Unido, em que o Estado paga as propinas e os alunos podem ir devolvendo o dinheiro a partir do momento em que são empregados.

Apesar de concordar com a ideia, André Simões é mais ambicioso – e pede ao governo para reforçar o valor das bolsas que concede, a fundo perdido, aos estudantes desfavorecidos.

“Se eu tiver uma família em que o pai ganha mil euros e a mãe também, é um pouco acima do ordenado mínimo, mas eu não sei se é o suficiente para manter um ou dois filhos no ensino superior. O Estado devia fazer mais também no que diz respeito a residências para estudantes. Não são só as propinas que impedem que as pessoas com recursos mais baixos estudem”, defende.

E Bruxelas devia ser mais interventiva na política educativa?

Miguel Herdade é rápido na resposta: não.

“Quem sabe o que é melhor para as famílias e para os alunos é quem está mais próximo deles. Não é, portanto, um sistema muito centralizado. Se nós em Portugal já no queixamos que as coisas são todas decididas no Ministério da Educação, imagina o que seria agora na Europa toda”, argumenta.