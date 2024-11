Porque continuamos a ignorar o ambiente quando vamos às compras? "Há demasiada pressão"

Estamos “cada vez mais sensibilizados” para o tema da sustentabilidade? Sim. Mas ignoramos se as marcas dos produtos estão preocupadas com o planeta e a sociedade? Também sim. Então porque é que somos contraditórios? Simples – há “demasiada pressão”.

Frederico Fezas Vital, professor na Universidade Católica de Lisboa nos temas de sustentabilidade e empreendedorismo, simplifica a fatura da sociedade de consumo atual: ter “sempre alguém a cutucar, a dizer que podíamos estar a fazer melhor em termos de sustentabilidade” tem um preço elevado para o planeta e só vai tornar os comportamentos responsáveis cada vez mais de nicho.

Por isso, e para fazer "checkout" de vez nos comportamentos consumistas e irrefletidos, são precisos incentivos e não reprimendas.

“Não é com pressão, não é pela negativa. Tem de se envolver as pessoas nos resultados. Tem de se demonstrar pela prática que aquilo é melhor para a vida da pessoa e ela tem de o perceber. E a ‘no bullshit approach’ (em português, ‘abordagem sem tretas’) pode funcionar, dizermos às pessoas como as coisas funcionam”, assinala.