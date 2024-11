O que têm os jovens de saber sobre as eleições dos EUA?

Os próximos quatro anos vão ser “os mais decisivos do século”. O voto por unanimidade é feito pelo painel de participantes do episódio especial do Geração Z, da Renascença e EuranetPlus, sobre as eleições dos Estados Unidos da América (EUA).

Quatro anos depois, Trump está de regresso à Casa Branca e, nos últimos meses, as teorias e análises sobre o futuro da Sala Oval acumularam-se, com demasiadas visões e leituras para compreender facilmente as razões que levaram a este resultado e os significados políticos desta vitória.

Por isso, esta semana propomo-nos a fazer um impeachment a todas as dúvidas e a abrir a urna de motivos que levaram mais de 140 milhões de pessoas a participar nestas eleições.

A partir de cinco questões, Maria Luísa Moreira, Mafalda Pratas e Manuel Poêjo Torres, analistas e especialistas em geopolítica internacional, montam um pequeno senado jovem, sub-40, para tentar responder a cinco perguntas: o que correu bem a Trump, onde falhou harris, o que podem esperar os EUA, o que vai mudar no resto do mundo e ainda tentam esclarecer as falhas nas sondagens.