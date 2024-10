Sexualidade e jovens. Antes era tabu, agora "temos de estar todos satisfeitos"?

Mais de metade dos portugueses está insatisfeito ou muito insatisfeito com a vida sexual, um em cada cinco diz estar em sofrimento devido à vida sexual e mais de um terço dos indivíduos LGBT+ (37%) garante já ter sido alvo de discriminação.

Os resultados do Questionário de Avaliação das Práticas e Experiência de Saúde Sexual, divulgados no final de setembro, vieram dar nota negativa à saúde sexual de quem vive em Portugal – o que, para o sexólogo João Teixeira Sousa, é “surpreendente”, ainda para mais porque “agora as pessoas falam, é um tema que as preocupa”.

Apesar do espanto, o psicólogo clínico, convidado desta semana do podcast Geração Z da Renascença/EuranetPlus, é rápido a ler os números: a culpa é das “expectativas demasiado altas” que se criam no espaço público. Se antes havia tabu, hoje o tema é dominado por “muitas obrigações” e há "vergonha" quando os níveis de desejo são baixos ou se está insatisfeito.