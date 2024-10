Uma católica, um muçulmano e um hindu entram num podcast. Os jovens ainda ligam à espiritualidade?

Keval lamenta que em Portugal ainda haja “muita pressão por parte do trabalho”, mas assinala que “no caso da comunidade hindu, há muito apoio para quem tem filhos pequenos, como apoio de alimentos e até para tomar conta das crianças”.

Já para Eric, a relação entre fé e família deve ser vista numa perspetiva de pluralidade – e por isso realça “como cada vez mais há casamentos entre pessoas de religiões diferentes”. Um exemplo de diálogo que Eric gostava de ver replicado para outras dimensões, como o debate político e o combate aos extremismos.

“Quem é religioso e tem fé tende a olhar para o próximo com respeito e tende a ver os outros com amor. Há políticos que chamam ao seu discurso questões religiosas, mas que depois confundem-nas com segregação e com ataque a minorias” remata.