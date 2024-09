Governo quer aumentar apoios, mas não revê estágios profissionais

“A lei foi publicada há muito pouco tempo. Se andarmos todos os dias a alterar tudo, temos um problema ainda maior. Mudar significa que as ordens têm de fazer propostas de regulamento. Isso não só atrasaria ao processo, como traria mais instabilidade e insegurança para estes jovens, que depois não sabem com o que podem contar”, clarifica.

O governo apresentou em agosto três novos programas para alavancar a entrada dos jovens no mercado de trabalho, cuja regulamentação permanece ainda por publicar em Diário da República.

Apesar de a maioria das ordens exigir um ano de estágio para aceder à profissão, já se sabe que as medidas vão apenas apoiar seis meses de estágio – o que para Eva Brás Pinho é uma "inevitabilidade", tendo em conta as resoluções do Parlamento Europeu, que aconselham a duração máxima de seis meses para os estágios profissionais. A social-democrata afasta, por isso, as críticas e prefere focar-se no valor das bolsas, que “está bem acima do valor médio e dos atuais estágios do IEFP".

Do lado do PS, Miguel Rodrigues, deputado na última legislatura, considera que a revisão dos estatutos e a alteração à lei dos estágios não foi feita de forma precipitada, já que assenta no “princípio de quem trabalha merece ser remunerado” e na vontade de “mudar a mentalidade de algumas empresas que se aproveitam sucessivamente de estagiários para não contratarem jovens” - segundo o IEFP, 45% dos estágios profissionais Ativar não culminaram num contrato de trabalho.