Jovens querem cada vez menos ter filhos, mas é "injusto" culpá-los. "Não lhes damos boas condições"

Ana também não se vê a ser mãe no médio prazo – não só devido “aos riscos e alterações no corpo”, mas também porque sente que “as mulheres ainda têm mais trabalho doméstico que os homens”. Este é um motivo que, segundo a convidada do Geração Z desta semana, é também muito evocado lá fora.



“[Temos] o exemplo dos países nórdicos, que são conhecidos por serem dos países mais avançados do ponto de vista da igualdade de género em geral, no mercado de trabalho, etc. No entanto, a fecundidade está a descer e os demógrafos acharam isso muito intrigante. E os estudos apontam nessa direção – a divisão de tarefas em casa continua a penalizar mais as mulheres”, descreve.

Alterações climáticas também aumentam medo de ter filhos?

Outro dos testemunhos deste Geração Z é o do Gonçalo, que também afasta entrar na paternalidade num futuro breve – uma das razões passa pelo facto de “a educação [de um futuro filho] não depender só de mim, nomeadamente devido à exposição em demasia às redes sociais”.

Lara Tavares enquadra este motivo num conjunto comum de narrativas mais “catastróficas” e que englobam outros temas – por exemplo, o medo das consequências das alterações climáticas.