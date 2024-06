Líderes "fracos" na Europa "não estão preparados" para vitória de Trump

A Europa “não está de todo preparada” para uma vitória de Trump nas eleições nos Estados Unidos, em grande parte “porque temos líderes fracos”. O alerta é feito pelo jovem jurista Francisco Cordeiro e Araújo, professor na área de Direito Europeu na Universidade de Lisboa e que se junta esta semana ao podcast Geração Z da Renascença/EuranetPlus para fazer um rescaldo das eleições europeias.

O também fundador do projeto “Os 230” – que pretende aproximar os deputados portugueses da população – diagnostica uma “falta de visão estratégica” para fazer face a um possível segundo mandato de Trump que “poderá ser mais solto” do que o primeiro.

“Os nossos líderes têm um discurso que é para agradar a todos. É um discurso que seu chamo Hannah Montana e ‘best of both worlds’ – vamos fazer isto, mas isto não implica nenhum sacrifício. No debate Eurovisão, disse-se ‘por cada euro que vamos meter na Ucrânia, vamos meter um para a saúde, para a educação, para a cultura’. Pois, mas vamos buscá-los aonde?”, criticou.

Cordeiro de Araújo mostra-se especialmente preocupado com a “dependência militar” que a União Europeia tem em relação a Washingthon – e, por isso, espera que haja um reforço no investimento do pilar europeu na NATO para “pararmos de ir à boleia deste guarda chuva de proteção de outras potências”.