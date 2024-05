Francisco Guerreiro: "Europa claramente desiludiu no combate às alterações climáticas"

Montras de lojas partidas, estradas bloqueadas, líderes políticos atingidos por tinta verde e vermelha. Os protestos pelo clima têm marcado a atualidade nos últimos meses – de um lado, os jovens ativistas pedem para ser mais ouvidos nestes temas; do outro, muitas vozes dizem que estas formas de protesto não ajudam a causa climática.

Neste episódio do Geração Z da Renascença e da EuranetPlus, convidamos um eurodeputado e lançamos um punhado de questões para cima da mesa: afinal, há ou não razões para protestar? A União Europeia tem tido uma postura exemplar nesta matéria? E em Portugal? O que é que podemos esperar da próxima legislatura?

Francisco Guerreiro esteve cinco anos sentado no hemiciclo europeu. Eleito pelas listas do PAN, acabou a desvincular-se do partido em 2020, mas não abandonou o grupo dos Verdes Europeus.Uma legislatura europeia depois, Francisco Guerreiro considera que a Europa “claramente desiludiu” aqueles a quem prometeu ser uma referência no combate às alterações climáticas – principalmente, desde a pandemia e a guerra na Ucrânia.

O ainda eurodeputado relembra que, em 2019, “houve muitos debates e aprovação de legislação nesse sentido, nomeadamente com o Pacto Ecológico Europeu (PEE)”. Ainda assim, e nos últimos quatro anos, a Europa “não está a legislar a um ritmo adequado” para cumprir as metas do PEE.

Perante o diagnóstico da Agência Europeia do Ambiente – que avisou, no final de 2023, que a Europa pode não cumprir a maioria dos objetivos ambientais até ao fim da década –, Francisco Guerreiro é rápido a prescrever uma receita: são necessárias medidas para alterar a fundo o “sistema altamente ineficiente”, nomeadamente na agricultura, que “não tem de ser incompatível com o ambiente”.