Seis jovens e um especialista sentam-se à mesa. Por que está a direita radical a crescer em Portugal?

Piscou o olho a vários eleitorados e aproximou-se do discurso anti-imigração da direita radical europeia. São estas as razões apresentadas pelo investigador David Pimenta, no podcast Geração Z da Renascença, para o crescimento do Chega nas últimas legislativas, onde conquistou 50 deputados.

Este politólogo do Instituto de Ciências Sociais em Lisboa concorda com a narrativa de que Ventura mudou o discurso, principalmente quando se olha para as circunstâncias das suas intervenções.

Para David Pimenta, o presidente do Chega não só capitalizou o descontentamento de muitos quanto à imigração, como também conseguiu captar eleitorado do centro, ao "moderar a postura, por exemplo, frente a Montenegro, mas a continuar mais aguerrido com Mortágua”.

Tudo estratégias que este especialista considera “populistas”, mas que não esgotam o debate sobre estas forças políticas. Por isso, neste episódio, damos voz a seis jovens, com perguntas na ponta da língua, sobre o presente e o futuro da direita radical em Portugal e no mundo.

“Cocktail explosivo”: redes sociais e esquecimento

Voto de protesto, eleitores recuperados da abstenção ou ecos da popularidade da direita radical no mundo. Estas são algumas das razões apontadas para o crescimento do Chega, mas há quem acredite que estes fatores só explicam parte do fenómeno. Para Rita, de 22 anos, André Ventura conseguiu conquistar eleitorado principalmente nas zonas longe de Lisboa ou do Porto e onde as pessoas se “sentem esquecidas pelos partidos moderados do arco da governação”.