Candidaturas ao ensino superior. Há este ano mais vagas nas universidades?

Esta segunda-feira, começam as candidaturas de milhares de jovens ao Ensino Superior. A Renascença ajuda a perceber quantas vagas há, quais os cursos com médias mais altas, e claro todas as datas que estudantes têm e seguir.

Como se procede à candidatura?



A candidatura ao ensino superior público é feita anualmente através de um concurso nacional organizado pela Direção-Geral do Ensino Superior.

O concurso nacional realiza-se no final do ano letivo e organiza-se em três fases, nos termos do calendário anualmente aprovado.

Quantas vagas existem este ano?

A primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público abre esta segunda-feira com 54.311 vagas, mais 275 do inicialmente anunciado e mais 671 do que no ano passado.

Mas consideradas todas as vias de ingresso ao ensino superior público e privado — incluindo os concursos locais artísticos, candidatos maiores de 23 anos, estudantes internacionais, titulares de cursos superiores e pós-secundários, situações de mudança de curso, diplomados de vias profissionalizantes e ingresso em Medicina por licenciados — o número total de vagas para o ensino superior em 2023/2024 ascende a cerca de 100.000 vagas.

Quais as datas que tenho de conhecer se me quiser candidatar?

A candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior relativo ao próximo ano letivo acontece entre 24 de julho e 7 de agosto, sendo que terminam a 31 de julho no caso dos candidatos ao contingente prioritário para emigrantes, familiares que com eles residam e lusodescendentes e candidatos com pedido de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros.