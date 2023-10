"O sistema judicial na Polónia foi demolido"

Quão em perigo está o Estado de Direito na Polónia ?



Está certamente devastado. E esta não é apenas a minha opinião. Temos vários acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em Estrasburgo e do Tribunal de Justiça da UE no Luxemburgo. O princípio dos "check and balance" ( freios e contrapesos) está devastado. Os políticos literalmente assumiram o controlo dos tribunais e destruíram a independência do poder judiciário. Tudo o que temos agora é a independência interna dos juízes que são fortes, resistentes e não desistem. Mas o sistema, como tal, está realmente demolido.

Então o Estado de Direito não existe ?

Não existe no papel. Se vir, a Constituição e todas as instituições nela contidas foram atacadas pela lei. O Tribunal Constitucional tem sido agora um órgão totalmente político, a agir diretamente sob as instruções dos políticos. Temos uma sentença também no tribunal de Estrasburgo a dizer que os juízes são nomeados ilegalmente. Veja a lei do aborto. É o primeiro e mais vívido exemplo disso, do quanto eles assumiram o controlo do Tribunal Constitucional e atacaram o Supremo Tribunal de Justiça.

Eles criaram duas novas câmaras com novos juízes para disciplinar e para acusar juízes que não estão satisfeitos com as chamadas "reformas" deles. Eles criaram uma nova câmara no Supremo Tribunal de Justiça que vai dizer se as eleições são válidas ou não. Criaram esta câmara a partir do nada, com as novas regras, por pessoas ilegalmente nomeadas. E esta foi novamente a decisão dos tribunais europeus.

Mas isso afeta a base do processo democrático e estas eleições ?

Sim. Na verdade, as eleições estão ameaçadas e já temos esta câmara que foi nomeada ilegalmente e serão eles a dizer, no final, se as eleições foram válidas ou não, porque é competência do Supremo Tribunal e eles aí têm a sua "gente". Obviamente têm a comunicação social pública que trabalha para o governo. Assim, as eleições não são igualitárias, porque com um "amigo" tão forte de um lado, não se pode dizer que as eleições são equilibradas.

Acredita no resultado das próximas eleições?

Acredito que vamos vencer. Acredito no povo polaco. Acredito que no nosso ADN de liberdade e respeito por ele. Existem certos valores e eles não vão acreditar no governo, que quer o seu próprio bem. Foram oito anos horríveis, em circunstâncias tão terríveis como a violação da lei para as mulheres, dos direitos das minorias, tudo.