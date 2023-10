​Estudo revela que 53% dos apoiantes da CDU defendem Ucrânia na NATO

Faltam dilemas na política e nas sondagens

A politóloga salienta que a maioria dos inquiridos portugueses defende uma abordagem mais dura com a China em direitos humanos, mas acredita que as opiniões podem mudar com os contextos políticos e mediáticos da atualidade

"Por vezes, ficamos com a sensação que a resposta a algumas destas questões são de alguma forma mais ‘fáceis’ para o público português, particularmente quando olhamos para os seus impactos económicos e orçamentais", assinala Raquel Vaz Pinto, antes de Pedro Magalhães sugerir ao GMF a inserção de perguntas mais enquadradas perante escolhas a fazer.

Algumas destas questões podem beneficiar da colocação dos inquiridos perante dilemas e escolhas, defende o politólogo. "Quando se pergunta se deve ser exercida uma posição mais dura em relação à China, apesar das consequências económicas, o apoio português simplesmente diminui. Não estamos demasiado entusiasmados, em comparação com outros países, pela abordagem mais dura junto da China, se isto tiver consequências económicas negativas. Expor consequências pode dar um resultado diferente", alerta Pedro Magalhães, que insiste na baixa relevância dos temas internacionais para os portugueses.

Para o investigador do ICS, "ser europeu e atlântico não é um jogo de soma zero para os portugueses. Não é um dilema, não é uma contradição", ao constatar que Portugal surge neste estudo como o país onde mais pessoas pensam que as relações entre os EUA e a Europa serão mais fortes ou que a NATO é importante para a defesa do país.

Magalhães ressalta ainda que Portugal é o terceiro país onde mais pessoas dizem que os EUA deviam estar mais envolvidos na segurança e defesa da Europa, com mais de 80%, sendo também o país que mais pensa que se deveria fazer mais na área da segurança e defesa com recurso a parcerias.

"Tem sido assim porque a posição de Portugal no mundo influencia as opiniões das pessoas e dos partidos políticos. Não se convençam que este consenso e a ausência de compreensão de um dilema entre ser europeu e atlanticista vai ser necessariamente assim para sempre. Isto tem a ver parcialmente com a baixa relevância das questões de política externa no debate político português", explica Pedro Magalhães.

Aviso a Washington

Num recado final perante uma plateia envolvida no estudo e no aprofundamento das relações transatlânticas, Raquel Vaz Pinto alertou para o erro de considerar que a influência menos visível - o chamado "soft power" - dos EUA não deve ser dado como garantido.

"Hoje há muitos centros que concorrem em termos de 'soft power'. Honestamente, se estivesse em Washington, estaria a analisar de que forma se pode renovar a atratividade do ‘soft power’ dos EUA e como preencher lacunas na geração mais jovem também nos países europeus. Os políticos não comunicam bem. Temos um défice de comunicação política, não no sentido de ‘vender’ algo, mas de explicar as coisas e transmitir a mensagem", rematou a professora da Universidade Nova.