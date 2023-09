"Pagar a países para travar saídas de migrantes é reconhecer a incapacidade europeia"

Por que razão esses mecanismos de migração legal não estão a ser implementados?

É sobretudo uma questão de vontade política, porque há formas conhecidas noutros países de criar mecanismos legais de migração. Na verdade, nunca foram criados. A grande resposta dada desde a crise de 2015 foi realmente a transferência para Estados terceiros dessa responsabilidade. Isso foi feito, em primeiro lugar, com a Turquia e agora está a ser replicado com outros países.

O único mecanismo que foi criado foi o chamado Cartão Azul, que, na verdade, não é aplicável a esta situação, porque é destinado a pessoas altamente qualificadas, que não é o caso da maior parte destes migrantes. Portanto, não temos hoje nenhum mecanismo adequado para criar esses canais legais de migração e para dar uma alternativa real às pessoas que estão nesta situação, que é apresentar o seu pedido de asilo ou de visto e depois os países europeus decidem o que querem fazer com esses pedidos. Esse diálogo não existe, aquilo que estamos a fazer é literalmente transferir para outros essa responsabilidade.

A Itália tem um problema entre braços e, muitas vezes, sente-se desacompanhada. Há uma certa inação europeia?

Sem dúvida, esse é um problema desde o início. Só vejo uma diferença para pior - é que no início da crise, em 2014, a Itália estava desacompanhada, mas estava a agir sozinha, salvando vidas no Mediterrâneo. Recordo que o primeiro programa de salvamento de vidas no Mediterrâneo era o programa Mare Nostrum, um programa exclusivamente italiano e, na altura, a União Europeia entendia que não era um problema comum.

A grande alteração é que, entretanto, a Itália já não está a salvar vidas no Mediterrâneo. Pelo contrário, está a tentar evitar que as pessoas cheguem às costas mediterrânicas de Itália e, portanto, a dificultar esse processo. O que, num certo sentido, é compreensível, porque se os países que estão na frente não contam com a solidariedade europeia nem com mecanismos europeus para procurarem lidar com as questões, é natural que também eles próprios acabam por afastá-las.

Para sermos justos, é verdade que nos últimos anos houve um aumento do investimento europeu no controlo externo das fronteiras, nomeadamente através da Frontex (a Agência Europeia de Controlo de Fronteiras) com maior investimento financeiro e até capacidade e competência para atuar nestas áreas. Mas, ainda assim, isso não é suficiente e os países acabam por se sentir muito abandonados e, por isso, naturalmente, também não querem tomar em mãos as obrigações que seriam comuns.

A Itália definiu novos prazos para os centros de detenção temporários, tendo em conta a situação em que se encontra. E em Lampedusa, Ursula von der Leyen foi muito clara a dizer quem não tem condições para pedir asilo não deve entrar na União Europeia.

Isso é um pouco perverso, porque as pessoas, por definição, não têm condições para pedir asilo. Quem pede asilo está numa situação de desespero, de desproteção absoluta e é por isso que bate à porta dos outros Estados. E a tradição humanista da União Europeia devia, no fundo, honrar esse dever de proteção.

No acolhimento de migrantes, logo após também a crise de 2015, houve uma tentativa de estabelecer um sistema de quotas dentro da União Europeia e de distribuição equitativa de refugiados, o que levaria a um esforço solidário entre os países europeus no acolhimento de refugiados.

Só que esse sistema nunca se conseguiu verdadeiramente implementar e a reforma do sistema de Dublin é por todos reconhecido como tendo fracassado. Nunca foi possível, em parte porque o Grupo de Visegrado reagiu negativamente e os países do Leste europeu negaram este sistema de distribuição por quotas e não houve vontade política de insistir nisso até ao fim. Aliás, este compromisso de junho passado é absolutamente fútil no que respeita à distribuição de refugiados, porque não foi possível retomar um mecanismo verdadeiramente solidário de distribuição de refugiados

Assim sendo, é natural que os países da entrada de migrantes não queiram assumir essa responsabilidade e, portanto, continuamos a não cumprir as nossas obrigações em matéria de concessão de asilo e de distribuição equitativa dos refugiados no território da União Europeia.