"A Rússia quer ser um importante centro de poder na Europa. E é impossível sem a conquista da Ucrânia".

No contexto da guerra na Ucrânia, muitos analistas sublinham a relevância da mudança de posição da Alemanha em relação à Rússia. Mas, na história da sua relação, a Alemanha e a Rússia por vezes são aliadas e outras vezes estão em confronto. Ficou assim tão surpreendido com a mudança de Berlim face a Moscovo?

Sim, fiquei. Durante várias décadas, a Alemanha teve um bom negócio a correr a seu favor. Obteve energia barata e convenientemente a partir da Rússia via gasoduto. A sua segurança foi paga e defendida pelos Estados Unidos, podendo ter um exército muito pequeno e, portanto, poderia dedicar-se à dominação económica e também muito ao comércio com a China. A Alemanha, embora reclamando estar na Aliança ocidental, atuava como um poder neutro entre a Rússia, China e os Estados Unidos. No cálculo dos alemães, Putin era um homem mau que não faria nada de muito, muito terrível. Só que ele fez e o cálculo provou ser falso. Então, por causa da invasão da Ucrânia por Putin, a Alemanha reavaliou a sua situação energética e agora está a aproximar-se de facto ao Ocidente.

Mas Merkel era muito escutada lá, por Putin.

Sim, acho que o tempo de Merkel como chanceler está a ser reavaliado. Parecia muito inteligente na época, mas à luz dos acontecimentos recentes desde fevereiro de 2022, não parece muito bom.



O que pensa sobre uma possível rotação do eixo da Europa para Leste com um novo alargamento e até a possível entrada da Ucrânia na União Europeia ? Será o declínio do domínio da Europa Central ?

A Ucrânia é o segundo maior país da Europa, depois da própria Rússia. É relativamente pobre, com fracas instituições. Será uma "coisa" grande para engolir pela NATO e pela União Europeia ( UE ) . A inclusão da Ucrânia será muito, muito desafiante para estas entidades. Acho que veremos uma reorientação da Europa Central para a Europa Oriental na NATO e na UE.

Isto não abre portas a mudanças na balança dos poderes na Europa, com menor predominância de Berlim e Paris ?

Um pouco mas não exageraria esse facto. Porque o poder económico ainda está no Ocidente, na Alemanha, França,Itália e noutros países.

Faz habitualmente uma distinção entre a Europa marítima e a Europa continental. Esta última está a ganhar muito peso ?

Mas também há a Europa marítima no sentido de que existe também a Finlândia ou os estados bálticos. É uma questão mais complexa.



Acha que o mundo está a esquecer a situação nos Balcãs ?

Veja, não houve guerra nos Balcãs por quase um quarto de século. Assim, é natural que as pessoas se foquem noutro lugar.



Escreve muito sobre tragédias. Agora querem colocar esses países dentro da União Europeia num contexto em que há ainda ódios entre eles.

Se a Ucrânia for integrada na NATO e na UE, vai ser um pouco mais difícil manter a Sérvia e outros países fora desses espaços. O problema de incluir a Sérvia na NATO e na UE é a contínua controvérsia sobre Kosovo e as suas fronteiras, sobre quem controla o quê. Isso continua a ser um problema, independentemente da questão da Ucrânia. E a menos que se possa encontrar uma solução, a NATO e a UE não vão expandir-se e encaminhar-se para os Balcãs.



Trazendo esses países balcânicos para dentro da Europa, a União estará a importar o problema dos nacionalismos e da instabilidade ?

Bem, só que isso não vai acontecer. Um país como a Sérvia só pode ser trazido para a Europa se existir uma solução para esses problemas.



Viajei muito pela Ucrânia em guerra nos últimos dois anos. E encontrei o mesmo nacionalismo e um certo sentimento de ódio face aos russos que encontrei também entre os sérvios e os kosovares. Sendo a sua abordagem pela geografia, não se pode sempre escolher os vizinhos.

A paz e o desenvolvimento económico são as únicas soluções, incluindo para a Ucrânia. Colocando todos na classe média numa circunstância de paz, as emoções nacionalistas dissipar-se-ão.



Mas como lidar com o ódio aos que estão do outro lado da fronteira ?

Como eu disse, com paz e desenvolvimento económico.



Para trazer a paz por vezes tem que fazer concessões, precisamente na geografia . Esse é o jogo que tem que se jogar?

É assim que é. A geografia representa apenas 50% da questão. Os outros 50% são Shakespeare: as paixões, emoções, interesses e cálculos das pessoas com quem se está a negociar.

Isso significa que a Ucrânia terá que ceder território para obter a paz de que precisa ?

Parece que terão que conceder a Crimeia. Quanto ao resto, não sei. É uma das chaves para ter paz.



Ainda falando em geografia, como podem viver sem relações com o seu vizinho ? É possível ter um país como a Ucrânia com a Rússia do outro lado sem ter relações económicas?

Será possível, mas será uma situação muito instável.



O nacionalismo ucraniano é de certa forma uma ameaça à paz ?

A maior ameaça à paz é a invasão russa. O nacionalismo ucraniano aumentou e atingiu um nível mais alto por causa da invasão russa.

O que pensa que Putin quer desta guerra ?

Putin quer recriar o Império Russo, porque com a Ucrânia, a Rússia é um império europeu. Sem a Ucrânia, não o é.



Acredita que a Rússia ainda pensa na Europa, em fazer parte da Europa ?

Acho que a Rússia quer ser um jogador dominante na Europa. A Rússia quer ser um importante centro de poder na Europa. E isso, do ponto de vista russo, é impossível sem a conquista da Ucrânia. Como disse anteriormente, com a Ucrânia, a Rússia é um império europeu.



Mas agora a Rússia parece voltar-se para a China e para Oriente. É apenas uma forma de sobreviver economicamente ou é um caminho estratégico ?

A Rússia não tem outra escolha a não ser vender o seu gás e o seu petróleo à China, porque está sob embargo em todos os outros lugares.



O mesmo acontece na relação com a Índia ?

Sim, a Rússia precisa de clientes porque está sob embargo por causa da invasão.



Olhando para a relação entre a China e os Estados Unidos, vislumbra a possibilidade de um novo tipo de Guerra Fria ?

Acho que a Guerra Fria EUA- China é muito diferente da Guerra Fria original com a União Soviética. A União Soviética não tinha economia, não era um actor no plano económico. Já a China é a segunda maior economia do mundo e os laços económicos e financeiros entre os EUA e a China são muito complexos. Eles são difíceis de separar. A Europa e os países europeus de forma individual não têm escolha a não ser ter fortes relações económicas com a China.



A iniciativa da nova Rota da Seda é uma ideia chinesa para superar também os obstáculos da geografia ?

A Iniciativa é uma forma da China externalizar sua economia, para trazer o seu poder económico pela África e pela Eurásia.

Considera que a China é uma grande potência que não está interessada no confronto aberto, como uma guerra , na forma como a entendemos ?

A China, em geral, não está interessada em guerra, mas pode admitir uma guerra para ter Taiwan de volta. Taiwan é a pedra angular da situação de segurança no Pacífico.



E a ideia de um inimigo chamado China é apenas propaganda ou motivada domesticamente por debates internos nos Estados Unidos ?

Não penso assim. Acho que os Estados Unidos procuram evitar a todo o custo um conflito militar com a China, porque iria dizimar os mercados financeiros e, portanto, prejudicaria a classe média na América, na Europa e em todo o mundo. Então, acho que os Estados Unidos estão a tentar evitar um confronto militar com a China, mas ao mesmo tempo consideram necessário fazê-lo para defender Taiwan.



Há algum nervosismo sobre a próxima eleição presidencial americana. Há razões para isso ? Acontece apenas porque Donald Trump está aí?

Não, não acredito. Como disse, os Estados Unidos querem evitar a guerra com a China. E ao mesmo tempo, tem compromissos de segurança com Taiwan.



O que pensa sobre a política externa de Biden até este momento?

Eu acho que maioritariamente tem sido muito boa. Lidou muito bem com a questão da Ucrânia, fez um bom equilíbrio entre enviar muitos milhões de dólares em armas e, ao mesmo tempo, não usar tropas dos EUA tentando evitar um confronto nuclear e que a guerra se espalhe pela NATO.



Ouvi muitos elogios seus a alguém que considera ser uma grande figura em termos de diplomacia,James Baker. Encontra alguém como ele na geração atual na América?

Penso que Jake Sullivan, Conselheiro de Segurança Nacional, e William Burns, chefe da CIA , são forças de política externa muito, muito impressionantes. Sullivan é o Conselheiro de Segurança Nacional mais forte desde Brent Scowcroft no final dos anos 1980, início dos anos 1990. E acho que Burns tem uma sabedoria que não víamos há décadas.



Esse olhar para a China significa que a relação transatlântica entre a Europa e Estados Unidos não está no topo das prioridades americanas em termos de política externa ?

A América tem o desafio de se concentrar tanto no Pacífico quanto no Atlântico. A Ásia, o Pacífico, o Extremo Oriente sempre serão a preocupação número um dos Estados Unidos por razões económicas, porque esse é o coração da economia mundial. E, dependendo do desempenho dos Estados Unidos na Ásia, isso afetará a economia americana, os empregos, tudo isso. Mas não é tão simples porque o mundo é menor, está mais comprimido, e os Estados Unidos não podem simplesmente colocar a Europa em segundo plano.



Mas o Atlântico perdeu algum peso relativo ?

Não, eu não penso assim, por causa da guerra na Ucrânia. Não houve uma mudança, foi algo que sempre esteve lá. Mas a guerra na Ucrânia apenas deixou isso mais claro.



O mesmo se passa com o papel da NATO.

Sim, os EUA têm um sistema de alianças na Europa. No Pacífico, não é assim tão claro. Temos alianças de tratados com o Japão, Coreia do Sul, Filipinas ou a Austrália. Mas não é o mesmo que um sistema de aliança.



Dito isso, vê a possibilidade de uma vitória do Ocidente - para usar uma forma simples - na guerra da Ucrânia ?

Será um desafio, porque não se pode assumir que a Rússia depois de Putin será melhor ou mais fácil de lidar. Pode ser mais instável, pode continuar a ser nacionalista. Ninguém realmente sabe.



Escreveu "A Vingança da Geografia" há 10 anos. Agora em 2023, estaremos a esquecer o papel que o terrorismo islâmico tem tido na últimas duas décadas na arena internacional ?

Não está nas manchetes, então os jornalistas não prestam tanta atenção. Mas as instituições de segurança dos EUA e da Europa Ocidental estão muito focadas no problema do terrorismo internacional.

Como uma célula adormecida ?

Não o colocaria dessa forma. Acontece apenas que os especialistas que lidam com isso estão concentrados nesse tema. Ainda é um problema. Veja os procedimentos de segurança nos aeroportos que temos que passar.



A sua visão do mundo surge a partir da geografia. Mas e a religião? Não é um fator importante quando se olha para o estado do mundo?

A religião cresce a partir da geografia. Temos hinduísmo e budismo nas terras de monções da Índia. Temos o cristianismo em climas mais frios, de um modo geral. O mundo é mais pequeno, mais comprimido, mais ansioso e há mais misturas.

Estamos a prestar atenção suficiente em termos académicos aos impérios? Porque pensávamos que os impérios eram do passado. O que pensa sobre isso ?

Acho que o Ocidente está para lá do império. Mas países como Rússia, Irão, Turquia, China, têm muito orgulho das suas tradições imperiais. E essas tradições imperiais desempenham um papel na sua política externa.



Como vê Portugal a partir do seu ponto de observação ?

Portugal tinha um grande império, o primeiro império do início da Modernidade, ao redor do Cabo, através de todo o Oceano Índico. Desenvolveu um grande mundo lusófono e vemos os vestígios dele na língua que as pessoas falam por toda parte. O Império é uma tradição em Portugal, mas não está ativo. Portugal hoje é um estado democrático na Europa relativamente pequeno, com laços significativos com o antigo império no sul da África, no Brasil, no Extremo Oriente. Sempre considerei que Portugal era fascinante por causa disso, porque embora seja um pequeno país tinha um grande império. E a língua está aí como uma língua do mundo.

Não vê qualquer sinal de neo-colonialismo de ordem económica ou cultural ? Temos por cá um debate sobre o passado e sobre as atrocidades do colonialismo e do imperialismo em Portugal.

Não creio. Acho que Portugal tem agora uma relação saudável com as suas ex-colónias. Há muita cultura, muito comércio, interações culturais entre Portugal e o seu antigo império.



Muitos analistas sublinharam nos últimos anos a necessidade de Portugal ter que escolher entre as suas velhas alianças tradicionais e um parceiro económico com a China. Já disse que a Europa não pode virar as costas para a China em termos económicos. Encontra essa tensão ?

É algo que terá que ser constantemente trabalhado. Tem que se ser um membro da aliança ocidental enquanto ainda se lida com a China por uma questão de necessidade e também de oportunidade.

A Democracia surge com a geografia ?

Acho que não. A democracia não é uma questão de eleições, mas de construção de instituições. Pode estar ligado de alguma forma à geografia, mas depende dos países a que nos referimos.