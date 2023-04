Prótese vascular inteligente vai "evitar muitas mortes", diz investigadora portuguesa

Tem, portanto, uma ação preventiva.

Exatamente.

Quando é que as próteses inteligentes poderão ficar disponíveis?

Este projeto vai durar cerca de três anos e a ideia é que consigamos desenvolver um primeiro protótipo deste e dispositivo, desta prótese vascular inteligente, e que validemos a sua eficiência em ovelhas. Só quando estiver validado é que poderemos concorrer a outro tipo de financiamentos que nos permitam fazer os estudos em humanos. Normalmente, o desenvolvimento deste tipo de dispositivos médicos demora cerca de 10 anos até chegarem ao mercado e estarem totalmente disponíveis.

Morrem por ano, em todo o mundo, quase 17 milhões de pessoas com doenças cardiovasculares. A ser um sucesso, esta investigação poderá ajudar a diminuir muito a mortalidade?

Poderá, sim. Cerca de 50% das próteses vasculares, que são atualmente usadas em cirurgia do bypass, falham. Na maior parte desses casos, os pacientes acabam por falecer. Nós não vamos conseguir salvar 50% desse número que falou, porque nós só vamos atuar já depois de haver uma prótese colocada, e nem sempre é possível colocar a prótese, mas temos a certeza de que vamos conseguir evitar muitas mortes associadas, colocando este dispositivo no mercado.

Como é que uma investigadora portuguesa chega à liderança de um consórcio europeu com parceiros de Espanha ou Áustria? Como é que se consegue garantir três milhões de euros, de fundos europeus, para esta investigação?

Este projeto vem um bocadinho na continuação do primeiro projeto que nós já tivemos aqui, e que foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Estávamos a desenvolver próprios vasculares, só que não eram estas, inteligentes. Ora, no âmbito desse primeiro projeto, eu tive uma aluna de doutoramento que, durante o “pós-doc", quis impulsionar a área da geração de energia para dispositivos cardiovasculares. No fundo, nós já tínhamos um consórcio com todo o potencial para funcionar bem, com quem estamos habituados a trabalhar e em quem confiamos muito...em termos científicos e na metodologia de trabalho.

Mas como é que a Inês surge a liderar este consórcio? Fala-se muito da fuga de cérebros para outros países e a Inês lidera este consórcio, a partir do Porto.

Sim, lideramos a partir do Porto. Temos estes parceiros colocados em sítios estratégicos e com valências estratégicas para o projeto. A ideia é, no fundo, dar melhores condições aos investigadores que nós já temos connosco, por exemplo, a Andreia Pereira.

Nós vamos utilizar o financiamento deste projeto para conseguirmos fazer um pequeno aumento no salário dela, precisamente para conseguirmos mantê-la cá em Portugal. Ao mesmo tempo, vamos contratar outros doutorados, para conseguirmos ter aqui uma massa crítica. E para podermos formar, depois, outras pessoas especializadas nesta área dos dispositivos inteligentes.