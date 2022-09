A Rússia de Putin explicada por um jornalista exilado. "Movimentos de oposição estão em silêncio, à espera de novas grandes manifestações"

Subsistem jornalistas livres na Rússia ?

Trabalham de forma anonima. Não se pode viver agora na Rússia e assinar pelo seu nome e ser livre. Há literalmente zero jornalistas nesta condição actualmente na Rússia.

Qual é o conhecimento que um russo normal tem sobre a guerra na Ucrânia ?

Não existe uma "Rússia normal", como ideia. A Rússia está dividida em diferentes partes e há uma pequena parte, eu diria, de cerca de 15, possivelmente 20% que realmente acreditam nas narrativas do Kremlin, que pensam que precisamos invadir a Ucrânia e outros países pós-soviéticos e atingir a América. Isso é uma minoria, apesar de o Kremlin tentar apresentá-los como russos comuns normais. Esta é uma minoria principalmente de idosos e de algumas regiões.

Há uma maioria silenciosa na Rússia ?

Não creio na ideia da maioria silenciosa, mas também há cerca de 30% dos russos, que são estritamente contra a guerra, que têm valores pró-europeus, entendem o que está a acontecer na Ucrânia e não podem dizê-lo em voz alta porque serão presos. E no meio há também cerca de 40% de russos que tentam ficar longe das conversas políticas. Eles simplesmente percebem que não podem influenciar a política de forma alguma, porque não temos eleições livres. Por isso tentam ignorar toda essa parte política e apenas acostumar-se a essa nova realidade , com sanções, proibições de viagens, etc. Eles simplesmente não pensam em questões ideológicas ou sobre valores. Eles pensam apenas na forma como podem sobreviver esta nova realidade.

Podemos dizer que a Rússia está a enfrentar os tempos mais repressivos desde a ascensão de Putin ao poder ?

Acho que estes tempos só podem ser comparados com a Rússia de Stalin que, claro, era muito mais cruel. Ele matou milhões de russos, mas, se compararmos mesmo com a União Soviética nos anos 1970, que também foi muito mau , porque as pessoas podiam ser presas por causa das anedotas políticas que contavam umas às outras na cozinha, acho que hoje em dia o governo russo é ainda mais agressivo porque força as pessoas a mostrar a sua lealdade. E também há muitos assassinatos políticos ou ataques etc. Possivelmente, os tempos soviéticos eram um pouco mais rigorosos, mas a situação era tão estável e as regras do jogo eram tão claras, que ninguém simplesmente mostraria os seus pensamentos de oposição. Mas não foi um problema, todos habituaram-se a isso naquele momento. Hoje em dia, temos uma geração jovem que absolutamente não aceita a ideologia de Putin que está a empurrar-nos de volta para a União Soviética. Entre pessoas com menos de 30 anos, o nível de apoio de Putin é extremamente baixo, mas temos essa geração mais velha que, pelo menos, têm alguma nostalgia da União Soviética e realmente pensam que a América é o nosso inimigo.

Onde estão as pessoas que se manifestavam nos últimos anos nas ruas com riscos para as suas vidas ? Estão escondidos? O que aconteceu a esses movimentos?

Muitas dessas pessoas deixaram o país, algumas estão na prisão como criminosos e muitas outras estão apenas em silêncio, esperando o momento em que novos tipos de processo irrompam. Eles querem ficar escondidos numa grande multidão de manifestantes, quando os riscos de serem presos é mais baixo. Por exemplo, com duas mil pessoas na rua, só conseguem prender apenas um milhar. Eles estão à espera de um momento em que estejam muitas pessoas. Ninguém sabe quando, todas as revoluções são muito imprevisíveis. Falei com as pessoas da Ucrânia que iniciaram a chamada Revolução da Dignidade em 2014 e quando começaram os protestos eles não estavam à espera do que aconteceria depois. Esperavam apenas parar a integração com a Rússia e voltar ao tratado de integração europeia, não faziam ideia de que seria possível derrubar Yanukovich. O mesmo acontece com a Rússia. Quando não há um protesto organizado, mas existe um estado de espírito de milhões de pessoas, nunca se pode prever quando esse protesto pode romper.

O que pensa que Putin quer nesta guerra na Ucrânia?

Penso que os objetivos de Putin mudaram porque, no início, ele foi aconselhado pelos seus serviços de informação e recebeu uma imagem muito errada do que está a acontecer na Ucrânia. Ele esperava invadir a Ucrânia em vários dias. Ele sentiu que seria apoiado por muita gente e todas as outras pessoas seriam apenas passivas. Ele não esperava um poderoso espírito ucraniano. Agora o seu objetivo mudou. Ele quer fazer um referendo no Donbass e tomar todos os territórios ocupados depois de fevereiro para que façam parte da Rússia. Possivelmente isso será suficiente para ele parar a guerra, obtendo alguns novos territórios, reivindicando que agora são territórios russos, organizando referendos da mesma forma que fez na Crimeia, que serão , obviamente, referendos falsos.

Pensa que Putin está preparado para uma longa guerra de resistência na Ucrânia ?

Não creio que ele tenha uma estratégia, mas apenas táticas. A sua tática agora é obter o controlo total desses territórios e afirmar que agora são territórios russos.

Mas penso que Putin vai perder, porque a Ucrânia agora tem o apoio de todo o mundo e a Rússia está a ficar sem recursos que, penso, devem esgotar-se até ao final deste ano.