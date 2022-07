A União Europeia no alto mar de Lisboa

“Este é o nosso fracasso coletivo e a nossa responsabilidade". Com esta frase, a búlgara Charlina Vitcheva , diretora geral para Assuntos Marítimos e Pescas da Comissão Europeia, colocou uma nota de insatisfação do bloco europeu em relação à forma como os Oceanos estão a ser tratados. Bruxelas enviou uma alta funcionária para discursar em nome da União Europeia, depois do comissário do Ambiente, Oceanos e Pescas , Virginijus Sinkevičius, ter assistido à sessão de abertura da Conferência da ONU para os Oceanos. O comissário tinha estado na véspera na Praia de Carcavelos, com jovens, chamando a atenção para a questão dos plásticos, tema que seria retomado na sessão final pelo ministro português do Ambiente, Duarte Cordeiro, apontando a 2024 e para um futuro Tratado Internacional dos Plásticos. A Conferência de Lisboa serviu para retomar a nota deixada pelo próprio Comissário na Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente, em Nairobi, poucos dias depois da invasão russa da Ucrânia.

A União Europeia apelou em Lisboa a "grandes transformações estruturais " mas também a investimentos. Bruxelas está mais uma vez apostada em dar o exemplo quando o tema são contributos para a implementação do Objectivo do Desenvolvimento Sustentável 14. No final da Conferência de Lisboa, o ministro português dos Negócios Estrangeiros anunciou que 70% dos 10 mil milhões de euros de compromissos de investimento na proteção dos oceanos vieram da União Europeia.



Ao longo da Conferência, os países menos desenvolvidos foram deixando diversos apelos a um reforço do financiamento em matéria oceânica e climática. "Os participantes fizeram referência à importância de desenvolver planos e estratégias regionais e nacionais apropriados relativos às economias sustentáveis baseadas no oceano. Muitos participantes ressaltaram a necessidade de recursos financeiros e técnicos adicionais e adequados para o desenvolvimento destas economias" , relatou Abraão Vicente, ministro do mar de Cabo Verde, coordenador de um dos 8 diálogos interativos da Conferência.



A declaração de Lisboa não é vinculativa. Apenas apela a maior ambição global em todos os planos da realidade dos oceanos. e denuncia que muitas das metas do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 14, sobre recursos marinhos, estão atrasadas. Os delegados mostraram preocupação com a emergência global em que vivem os Oceanos, com os níveis médios da água do mar a subir, a erosão costeira a piorar e Oceanos mais quentes e mais ácidos. A poluição marinha está a aumentar, há sobrepesca de um terço dos stocks, perdeu-se metade dos corais, há espécies invasoras nos ecossistemas marinhos.