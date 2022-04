Macron e Marine caminhando numa Primavera de destroços

Emmanuel Macron chega ao fim da campanha para a sua reeleição com pelo menos um mérito. Conseguiu chegar aqui depois de 5 anos de uma Presidência construída em torno de um político pouco amarrado aos jogos partidários e às proclamações ideológicas tradicionais. O centrismo chegou ao Eliseu e as sondagens não desmentem que ali possa continuar por mais meia década.

O politólogo Pedro Magalhães do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa sublinha que Macron apresenta-se com uma flexibilidade política que conjuga o seu perfil centrista como Presidente e uma máquina partidária que o candidato domina.

"Ele define-se como um pragmático, técnico, mais preocupado com competências do que com ideologia. A composição social do eleitorado europeu estava tradicionalmente dividida entre uma massa muito grande de uma classe trabalhadora grande e uma classe média menos numerosa que a de hoje e que nos dias que correm tende a escolher especialistas em vez de políticos", analisa Magalhães sublinhando a flexibilidade e a capacidade de adaptação demonstrada por Macron como gestor político de primeira linha.

O forte presidencialismo do sistema de governo francês torna também singular a leitura da subida de Macron ao poder. No plano europeu, adianta Pedro Magalhães, a dinâmica política francesa distingue-se por permitir a um candidato criar um partido a partir do zero em poucos meses, movimentar uma candidatura e um discurso apenas numa personalidade que voga entre os diversos estados de alma políticos e ideológicos da política tradicional.

"Macron é também o produto do que é o centro na política em França. Mitterrand dizia que o centro, em França, ou está à direita ou está à direita. A história do centro em França é sempre assim", diz Francisco Seixas da Costa, que foi embaixador de Portugal em Paris e só vê sinais deste fenómeno no romper da candidatura de Giscard D´Estaing que depois congregou a direita moderada tradicional.

Para este ex-diplomata, Macron foi usufrutuário de "uma certa partição" da direita democrática francesa e da circunstância da esquerda mais moderada, que exclui Mélenchon, ter escolhido para seu candidato durante as eleições de 2017 a figura de Benoit Hamon, que depois de 5 anos de Hollande, teve 6,36 por cento.