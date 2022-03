"Este é um bom momento para a Polónia dizer que também quer estar na Zona Euro"

Em todas as aulas por estes dias, Jakub Kwaśny começa as suas aulas com um sonoro " Glória à Ucrânia".

Para este professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Economia de Cracóvia, a guerra na Ucrânia pode não ter grande impacto no PIB polaco, sobretudo se a Europa ajudar a Polónia a enfrentar a crise dos refugiados.

Nesta entrevista, este economista admite que o principal problema vai estar na alternativa ao abastecimento russo de gás e petróleo e teme dificuldades na colocação das mulheres ucranianas no mercado de trabalho polaco.

Qual será o principal desafio que antecipa no curto prazo para a sociedade polaca em função desta crise ?

No curto prazo, temos que lidar com todos os refugiados que estão a vir para a Polónia. Eles são muito bem-vindos. As nossas casas estão abertas. Não há refugiados que venham para a Polónia de maneira tradicional porque acabámos por abrir as nossas casas. Talvez essa situação possa mudar no futuro, devido à má imagem da Polónia ao lidar com refugiados da crise migratória anterior na Europa.



Está surprendido com a forma como os polacos responderam a esta situação?



Não, porque é assim que somos. Estou sem palavras, sim, muito orgulhoso. Mas a hospitalidade polaca é bem conhecida. Eu sei que há muitos exemplos de situações em que não estivemos tão abertos para refugiados de diferentes culturas e religiões. Mas estamos tão abertos agora para os ucranianos. E espero que, a longo prazo, também estejamos tão abertos e prontos para os ajuda.

E quais são os desafios na área económica ?

Podemos observar agora que o aumento da inflação, os preços dos postos de gasolina estão cada vez mais altos. As implicações podem ser muito sérias, especialmente agora com o embargo ao petróleo e gás russos. Infelizmente, nós ainda pagamos por esta guerra, como toda a Europa, porque a Rússia é o principal fornecedor da Europa.



A Rússia é um importante parceiro comercial da Polónia ?

Não apenas para a Polónia, mas , claro, para a União Europeia em petróleo e gás. Esta é a nossa fonte de energia. É por isso que alguns bancos russos da Rússia ainda não estão sob controlo do Ocidente e ainda não desligados do sistema SWIFT. Podemos observar essa primeira reação nos postos de gasolina, com os preços cada vez mais altos. Pode causar, claro, um aumento na inflação noutros produtos. Seria um grande problema. Já tivemos uma inflação alta no passado. Agora a situação será pior.



Qual é a inflação atual na Polónia?

Anda em torno de 9%.