Padre Kwiriwi Fonseca: “Estamos a viver uma crise humanitária em Cabo Delgado”

Mondlane também não terá que reconhecer a proclamação dos resultados eleitorais de 9 de outubro para que se possa encetar a tal aproximação? Porque enquanto esta ferida não sarar, provavelmente, não será possível avançar na procura de soluções duradouras...

Na linguagem política, ele não pode dizer "eu aceito" porque seria recuar e dizer que o que estava a defender era tudo uma mentira. Dizer "não ganhei nada". Como líder da oposição, ele não se pode pronunciar no sentido do reconhecimento dos resultados. Até terminar o mandato destes cinco anos, ele vai continuar a afirmar o mesmo. O que é fundamental, neste momento, é que seja convidado pelo Presidente da República e os dois sentarem-se e conversarem. Dizer "nós já estamos no poder, você é da oposição, seu papel é este, este, você faz isto, isto e isto" e ele também propõe. Depois da tomada de posse, ele não falou mais em golpe, eu tenho acompanhado. E tenho acompanhado também um trabalho bonito de conversa com os partidos políticos. Mas também tem que se falar com Venâncio, de forma aberta, e tudo que se falar deve ser comunicado para que o povo acompanhe. Esse é o caminho para, de facto, curar as feridas.

Nós que estamos a acompanhar deste lado, notamos que em Moçambique a Igreja Católica tem manifestado um enorme empenho na procura destas soluções. A Conferência Episcopal, por exemplo, tem multiplicado os apelos à paz, tem sensibilizado para o respeito pela tolerância, pela dignidade humana, pela vida. Que mais é que se pode exigir à Igreja em Moçambique?

Continuar, continuar a fazer manifestações por meio de conferência de imprensa, continuar a dialogar com o novo governo, continuar a dialogar com o Venâncio Mondlane e com os partidos políticos. Este é o papel da Igreja, não deve ficar sossegada, não se deve calar, não deve pensar que já fez tudo, não. A Igreja, enquanto continuar ativa em Moçambique, deve continuar fazendo apelo pela paz, pela justiça, pelo diálogo. Este é o papel em todas as igrejas locais, em todos os lugares. Não se deve pensar que já fizemos o suficiente, não há como calar a boca, não.