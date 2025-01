Frei Hermínio Araújo: "É possível amar sem possuir. É possível amar sem destruir"

Frei Hermínio Araújo, religioso da Ordem dos Frades Menores, mostra-se pessimista em relação às políticas ambientais da nova administração norte-americana e diz que “há visões religiosas nada em sintonia com a visão teológica de Francisco e do Papa Francisco”. Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, na altura em que os Franciscanos iniciam a celebração dos 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco, frei Hermínio destaca a importância do pensamento de S. Francisco de Assis e o seu cuidado com a natureza e a humanidade. O religioso, que é guardião do convento franciscano do Varatojo, em Torres Vedras, que integra a Rede Cuidar da Casa Comum em Portugal, defende a leitura por parte dos principais líderes mundiais do Cântico das Criaturas, “uma obra poética” que “persistentemente” nos garante que a paz “é uma possibilidade”. Hermínio Araújo sugere que se faça “uma segunda leitura” do Cântico das Criaturas porque “não é apenas uma espécie de manifesto de sustentabilidade ou manifesto ecológico”. “O Canto das Criaturas é o canto do espanto, é o poema do espanto, do maravilhamento perante todos os seres, é o canto dos seres unidos ao Ser supremo, ao Altíssimo”, esclarece. Citando Sophia de Mello Breyner, frei Hermínio sublinha que “a poesia é uma via que nos conduz à realidade inteira, à realidade toda” e é por isso que a “atualidade poética” do texto de S. Francisco “é tão significativa”. Para o Dia Mundial da Poesia, fica uma ideia forte: “A nossa proposta é fazer com que o Cântico das Criaturas, o texto, chegue ao maior número de pessoas possível. É uma das iniciativas entre muitas outras que estamos a pensar.” “Laudato si, mi’ Signore.” “Louvado sejas, meu Senhor”, cantava São Francisco de Assis. “Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras.” É assim que começa a encíclica “Laudato Si”, de 2015, do Papa Francisco. É uma prova de que este Cântico das Criaturas mantém atualidade, oito séculos depois? Sim, realmente mantém a atualidade. Desde logo, pelos temas, pelas problemáticas que são abordadas, quer na encíclica quer, depois, em muitos outros textos, nomeadamente na “Fratelli Tutti”. Mas também noutras intervenções do Papa Francisco que são simbolicamente muito significativas, onde vai evidenciando as diversas problemáticas a partir dos temas, podemos assim dizer, que vão aparecendo no Cântico. Esse é um dos tópicos da nossa conversa, mas diria que há algo que também vale a pena e sugiro que possamos ir focando, que é o que está na base disso tudo, que eu diria de uma forma simples, para todos entenderem, que é a dimensão poética da experiência de Francisco, consolidada precisamente no poema. Porque o Cântico é um poema.

"Vivemos numa cultura muito fragmentada"

Há uma ideia de que o Cântico é uma espécie de uma ode à natureza, mas ele é, de facto, um espanto perante a existência e tudo o que nos rodeia… Exatamente. Diria logo assim, para início de conversa, que é preciso ter muito cuidado para não ler o Cântico apenas como uma espécie de manifesto de sustentabilidade ou de manifesto ecológico. Também tem essa vertente, sem dúvida. Não quero desvalorizar esse aspeto que tanto entusiasma as pessoas, crentes e não crentes, as diferentes sensibilidades religiosas, as diferentes comunidades religiosas. Não podemos ler apenas nessa perspetiva os temas, as problemáticas que vão aparecendo no Cântico, esta preocupação de Francisco de incluir tudo, sem deixar nada de fora. Importa fazer uma segunda leitura, a atualidade poética do Cântico das Criaturas. Não apenas deste Cântico, porque ele está inserido numa obra poética de Francisco. São Francisco legou-nos uma regra, um conjunto de textos legislativos que fazem a ordem e a família franciscana, um corpo doutrinal, sobretudo doutrina espiritual, um conjunto de exortações, de cartas que são textos muito interessantes. E legou-nos uma obra poética. Nem sempre isto é evidenciado e aqueles que mais o conhecemos, que mais vamos falando de Francisco, ou mesmo os franciscanófilos, focamos muito o Cântico das Criaturas, sobretudo nestes últimos séculos, mas há um conjunto de outros textos, poéticos. A maior parte dizemos que são orações, mas têm toda esta carga muito forte poética, inclusivamente um célebre poema, "Os Louvores a Deus", que nasce no contexto do Monte Alverne, da estigmatização. Está muito em linha com o Cântico das Criaturas e serve de chave de leitura do Cântico. Franciso de Assis escreveu-o pouco antes da morte e eu sublinhava isso, até para percebermos este fundo do Cântico das Criaturas, num contexto pouco antes da morte. A primeira fase da redação foi em 1225 - por isso é que estamos a fazer os 800 anos - e as últimas estrofes foram já na proximidade da morte. São Francisco morreu no dia 3 de outubro de 1226. Eu diria que foi escrito num contexto de sofrimento, de enfermidade, aliás, no Códice mais antigo, o 338 de Assis, o copista tem o cuidado de dizer exatamente isto: "Este é o Cântico das Criaturas, Os Louvores das Criaturas, que o bem-aventurado Francisco compôs quando estava enfermo, em São Damião."

"Uma coisa é o otimismo e outra coisa é a esperança"

Esta mensagem de admiração pela natureza, tem conseguido ultrapassar as barreiras da Igreja Católica. Isso também ajuda a explicar o sucesso, digamos assim, da figura de São Francisco de Assis? Sem dúvida. Esta atitude contemplativa, que é uma experiência espiritual de crentes e não crentes, inspira muitíssimo as mais diversas expressões artísticas. É a admiração, o espanto, esta atitude… Por isso é que o Papa Francisco, na encíclica "Laudato si", diz que o mundo não é apenas um conjunto de problemas a resolver, é uma realidade para admirar, contemplar na alegria e no louvor. Por isso, até, este refrão "Laudato si". Tem a ver exatamente com esta atitude de admiração, de espanto. O Cântico das Escrituras é o canto do espanto, é o poema do espanto, do maravilhamento perante todos os seres, é o cântico dos seres unidos ao Ser supremo, ao Altíssimo, como ele diz - é a primeira palavra -, que revela esta atitude de profunda admiração. Olhando para o texto vemos, como já disse, uma grande obra poética da língua italiana, além de ser um símbolo da proteção da criação. É preciso superar uma leitura algo ingénua, de São Francisco, e aprender a ler em profundidade também a sua mensagem… Exatamente. Eu até pegava nisto com exemplos. Quando ele diz "louvado sejas Senhor pela irmã água", se eu vou dizer isto num contexto de uma catástrofe natural, em que acabam de morrer pessoas e vidas destruídas e tudo de destruição… Eu não posso dizer "louvado sejas Senhor pela irmã água". Num contexto, por exemplo, de um fogo, "louvado sejas Senhor pelo irmão fogo’", ou uma mãe que acaba de perder um filho num acidente de viação, "louvado sejas Senhor pela nossa irmã a morte corporal". O que é que isto significa? Não é a realidade em si, mas aquilo que ela significa, aquilo que ela representa. Por isso é que, se fazemos uma primeira leitura algo ingénua, nós dizemos que isto pouco interessa, é uma coisa quase para ler e deitar fora. Não! Francisco diz logo no princípio, a propósito do sol, que é a significação do Altíssimo, é símbolo do Altíssimo, mas não é apenas o sol, o irmão sol, é toda a realidade, todas as realidades que são ali incluídas, como símbolo. Podemos olhar para todas as realidades da vida em muitas perspetivas, a partir do Altíssimo ou a partir só de uma realidade mais parcial. Como diz a Sophia, uma realidade inteira. Este é um ponto essencial para mim na leitura do Cântico: a poesia é uma via que nos conduz à realidade inteira, como diz Sophia, à realidade toda e não a realidades parciais. Por isso é que o texto, a sua atualidade poética, é tão significativa.

"A poesia é abertura ao essencial

Funciona como elemento unificador de uma realidade muito dispersa? Exatamente. Queiramos ou não, vivemos numa cultura muito fragmentada. Gosto muito de ler e de reler, por exemplo, Edgar Morin, naquela metodologia que ele propõe sempre da transdisciplinaridade, que, no fundo, consiste em reunir as diversas partes de verdade, de realidade, na aproximação, reunir conhecimentos, perceber que numa realidade fragmentada tem de haver este esforço de aproximação para uma verdade cada vez mais total e mais plena. Há uma marca cultural e espiritual do Cântico das Criaturas que se tem vindo a cimentar ao longo dos séculos. É também um desafio para a criação artística nos dias de hoje? É porque esta originalidade de Francisco parte muito da sua experiência de profunda liberdade perante Deus, perante tudo, perante todos. Desencadeia esta atitude também do artista, sempre este fundo poético, porque a poesia é liberdade. A poesia é abertura ao essencial. E é muito interessante, em toda a produção artística, de todos os tempos e concretamente na contemporaneidade. Há quase como uma necessidade de valorizarmos cada vez mais isso, face à realidade. Nós vivemos extremismos complicados, radicalismos complexos, ideologias e esta ligação à expressão artística é algo de muito significativo e provocador, até para os artistas dos nossos dias, face a uma cultura tão polarizada.

"Há visões religiosas nada em sintonia com a visão teológica de Francisco e do Papa Francisco"

Historicamente, tivemos posições teológicas que subjugavam a natureza à vontade do ser humano, defendendo que a natureza existe para ser explorada pelo ser humano, como a criatura superior, sem a visão positiva de todas as criaturas do Cântico. Isto é algo que o Papa retoma na "Laudato si": é um ensinamento para uma sociedade marcada por esta exploração dos recursos e pelos nossos excessos de consumo? Eu diria que a base de tudo isto, da experiência de Francisco e na relação com a atualidade, e tendo presente leituras que são pouco consistentes, incluindo do texto bíblico, o que eu sublinharia, sobretudo, é este aspeto de Francisco de viver desapropriado, “sine proprio”. Onde é que estão as fontes no fundo do Cântico das Criaturas? Ele inspirou-se na Bíblia, naturalmente, no texto de Bíblia, nos Salmos, etc., mas inspirou-se, não nos podemos esquecer disso, na poesia trovadoresca, nos trovadores e dos jograis do sul da França, que nós conhecemos também e até aprendemos no liceu, a poesia do século XII, a do século XIII. Também isto influenciou a Itália, a zona de Francisco, concretamente, a Úmbria, onde ele, ao ler, ao contactar com os textos dos trovadores, percebe que é possível amar sem possuir. Os célebres cânticos do amor impossível, do amor longínquo, etc. Portanto, é possível amar sem se apropriar, amar sem possuir. Mas esse é o tipo de relação que, teologicamente, hoje é proposta, em relação à natureza, por exemplo… É possível amar sem possuir. Por isso é que o Papa coloca como grande linha inspiradora da ‘"Laudato si", precisamente, este texto de Francisco. É possível amar sem possuir. É possível amar sem destruir. É possível amar sem se apropriar. É muito bonito, Francisco usa o termo "pobreza", mas o termo mais original dele até nem é propriamente pobreza. Nós professamos a obediência, a castidade e “sine proprio", sem nos apropriarmos. É uma forma muito específica de Francisco de Assis dizer a pobreza. Inspirando-se, portanto, nesta tradição, quer bíblica quer da poesia trovadoresca. E não subjugar a natureza à vontade de ser humano… Exatamente.

"É preciso ter muito cuidado para não ler o Cântico apenas como uma espécie de manifesto de sustentabilidade ou de manifesto ecológico"

São muitos os receios sobre a forma como os Estados Unidos da América se irão posicionar em relação, por exemplo, à questão das alterações climáticas. Donald Trump toma posse já no dia 20 de janeiro. Os tratados e os acordos de defesa do ambiente correm sérios riscos? Há razões para temer o futuro? Eu acho que há razões para temer em relação ao futuro, sim. Claro que uma coisa é o otimismo e outra coisa é a esperança. Há razões até para sermos algo pessimistas. Agora, vistas todas estas coisas numa perspetiva mais abrangente, há avanços e recuos, certamente. Francisco tem esta proposta, há visões pouco em sintonia com esta proposta, sim. Mas fica sempre, de facto, esta mensagem. É sempre uma semente de esperança que podemos ir lançando com este Cântico. Mas a visão de Trump aproxima-se de forma substancial desta posição da subjugação da natureza à vontade do ser humano? Sim, sim. Aliás, a gente conhece alguma fundamentação, mesmo antropológica, cultural, religiosa. Há visões religiosas nada em sintonia com esta visão, podemos dizer, teológica de Francisco e do Papa Francisco. Falava, há pouco, da "Fratelli Tutti". Num mundo marcado pela tecnologia, esta descoberta também do outro como irmão é uma mensagem central? É uma mensagem central e também do Cântico das Criaturas. Porque se fala sempre em irmão, irmã... Exatamente. A "Laudato si" toca um aspeto do Cântico, mas a "Fratelli Tutti" vem completar muitas outras coisas que também estão lá, nomeadamente o ser humano, porque se na primeira parte da intervenção na "Laudato si" toda a parte inicial é centrada no cuidado da casa comum, na "Fratelli Tutti" é o cuidado do ser humano, a fraternidade humana, nas mais diversas dimensões. Aliás, é um documento muito próximo da declaração de Abu Dhabi, aquela célebre carta da fraternidade, que é incluída também na "Fratelli Tutti". A declaração de Abu Dhabi é quase um compromisso, digamos assim, inter-religioso pela fraternidade, em favor da fraternidade entre católicos e os muçulmanos. E há um outro texto também que eu gostava neste contexto de evidenciar, que é o discurso do Papa Francisco em Ur em 2021, aquando da visita ao Iraque. Ur é a pátria de Abraão, na Mesopotâmia. O Papa disse que, tal como o Abraão, nós temos de nos deixar interpelar pela sua atitude, olhar para o céu, contemplar as estrelas, para caminhar de uma forma mais consistente sobre a terra. Isto é muito significativo, porque não podemos falar de irmãos sem pai. E vem sublinhar um aspeto, por exemplo, no último capítulo da "Fratelli Tutti", em que já se aborda a questão da transcendência, da experiência da transcendência, na relação com a fraternidade. Esta dialética, podemos assim dizer, entre transcendência e imanência, a experiência da paternidade a Deus e da fraternidade humana. Nesse contexto, nesse discurso de Ur, o Papa Francisco vem sublinhar e consolidar todo este pensamento, quer da "Fratelli Tutti" quer da "Laudato si".

"O Cântico das Criaturas é o canto do espanto, é o poema do espanto, do maravilhamento perante todos os seres"