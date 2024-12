Bispo de Beja alerta para “fenómenos preocupantes de guetização” no Alentejo

Continuam a existir "Odemiras escondidas" que potenciam fenómenos preocupantes de "guetização" no Alentejo, alerta o bispo de Beja, D. Fernando Paiva, em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia.

As redes de tráfico humano e de exploração laboral estão a operar e, em alguns casos, "quase não há integração" da comunidade migrante.

Neste primeiro Natal como bispo diocesano, D. Fernando expressa também preocupação em relação ao “agravamento da situação dos sem-abrigo” que em Beja “tem assumido alguma proporção”, sobretudo, por causa da comunidade migrante “que vem trabalhar para a agricultura” e que dada a natureza sazonal do trabalho acaba no desemprego.

D. Fernando considera que “o nosso país não pode prescindir do trabalho social das instituições particulares de solidariedade".

Noutro plano, o bispo reconhece que o Cante Alentejano “é um meio que deve ser aproveitado” do ponto de vista pastoral e, numa altura em está a celebrar 10 anos como património imaterial da humanidade, diz tratar-se de um grande embaixador da região, “um filão cultural em expansão”.

Como será este seu primeiro Natal na Diocese, que celebrações estão previstas?



Além das celebrações próprias do tempo litúrgico, temos também alguns encontros com as instituições, nomeadamente de solidariedade social. Na semana que passou fui tendo alguns encontros também com instituições, nomeadamente com a Cáritas, não apenas no sentido de conhecer a realidade do que se faz assim de forma mais prática, mas também no sentido de uma presença de acompanhamento espiritual.



Além do mais, agora com esta dinâmica do Corpo Nacional de Escutas, do acolhimento da luz de Belém, também ontem o acolhimento também aconteceu aqui na nossa Diocese, também estive presente. É um momento também de estar com os mais jovens e também de acolher esta luz que tem um simbolismo muito especial no contexto dos nossos jovens e dos nossos jovens escuteiros. E depois aproveito também para ir conhecendo as várias comunidades, vou participando também nesta quadra, além daquelas celebrações próprias da Sé, também vou correndo as paróquias e vou estando presente, porque também é uma forma de eu conhecer e também de me dar a conhecer.



E já tem um retrato social da Diocese, uma Diocese onde se agrava o despovoamento, onde aumentam os focos preocupantes também de pobreza?



Sim, é verdade. Eu estou de alguma forma ainda em fase de conhecer. Tenho feito várias viagens pelo Baixo Alentejo, pelo Alentejo Litoral, e de facto, é verdade, há o problema da desertificação, que aliás não é apenas específico do Alentejo, acontece, penso, que um pouco por todo o país, sobretudo nas zonas interiores. Temos também a questão dos migrantes que vão chegando, sobretudo para os trabalhos agrícolas, e é também uma questão a que estamos atentos e que também levanta alguns desafios.

Falou há pouco da Cáritas. Os focos de pobreza na região são preocupantes, nomeadamente o aumento da população em situação de sem-abrigo e também este fluxo migratório, que por vezes desencadeia também esse processo de pobreza?

Sim, é verdade, porque muitos destes migrantes que vêm, vêm para trabalhar na agricultura, muitas vezes são trabalhos sazonais, e que depois, quando a estação própria das colheitas passa, depois há ali algum tempo em que não há trabalho para as pessoas, e penso que isso vai agravando a situação dos sem-abrigo, que de facto em Beja ultimamente tem assumido alguma proporção. Por outro lado, também temos a questão da população idosa, uma população muito envelhecida, em alguns concelhos, e, portanto, há também esta resposta que as instituições vão dando, mas que vou percebendo que nem sempre é suficiente.



Não se consegue chegar a tudo, não é?



É verdade, embora haja uma grande presença, nomeadamente das instituições da igreja, as Santas Casas da Misericórdia, as fundações, os centros sociais paroquiais, mas ainda assim vou percebendo que há muitos pedidos de famílias que se veem na circunstância de ter de pedir ajuda às instituições para cuidar dos seus familiares mais idosos, e embora haja uma grande rede, por assim dizer, e até um grande esforço, mas vou percebendo que vai sendo necessário mais.