“Não quero acabar os meus dias num lar”. Presidente da União das Misericórdias defende mais apoio domiciliário

Relativamente aos chamados internamentos sociais, o que falhou no protocolo estabelecido com o Estado para que o número de doentes internados com alta hospitalar não tenha diminuído e de que forma julga ser possível melhorar também esta situação?



Primeiro, isto não tem a ver com os nossos hospitais, tem a ver com os hospitais do SNS que se deparam com o problema no momento da alta com pessoas que não querem sair do hospital, porque não têm para onde ir. Portanto, a nossa capacidade era e é limitada.

Se pensarmos que houve uma altura em que os responsáveis do Estado me disseram que, por exemplo, o Hospital Amadora-Sintra libertava cerca de 40 pessoas por semana - ou melhor, precisava que houvesse solução para essas pessoas com alta-, isso em quatro semanas são 160 pessoas.

Os lares, segundo a legislação portuguesa, não podem ir além de 120 pessoas, ou seja, precisávamos de um lar por mês para essas situações. Já imaginou a dimensão do problema?

Isto é um problema mais grave, que vai mais fundo, que se cruza muito, por exemplo, com a questão da habitação e também com a responsabilidade das famílias, algo que é importante que nós também prestemos atenção a isso.

Portanto, nós acolhemos aqueles casos e drenamos os que eram mais prementes - recordo que é o Estado que seleciona as pessoas, não somos nós -, e tentamos recolocá-las nalgum lado, em muitos casos até colocando-as nas famílias, porque também encontramos muitos casos em que a família fugia um bocado à sua responsabilidade.