Diferença no acesso a cuidados paliativos entre ricos e pobres é "absolutamente indigna"

Mas é uma preocupação de associação…

É uma preocupação enorme, porque se nos transformamos em apenas cientistas que usam muita tecnologia, a inteligência artificial e por aí, perdemos aquilo que é, diria, a base da medicina, que é a relação médico-doente. Onde está o respeito pelo doente é onde está o sentido humano.

Eu, sendo psiquiatra, para mim isto é claríssimo. Tenho a sorte de ter uma especialidade em que não há outra conversa que não seja esta. Com certeza, com muita aprendizagem sobre o cérebro e sobre os neurotransmissores e sobre a forma como tudo isto se traduz intracerebralmente, as emoções, tudo isso. E é curioso que quanto mais tenho experiência clínica, eu já sou médica há 35 anos, mais valorizo a relação médico-doente, porque muitas coisas são melhoradas para além da técnica e para além da medicação que damos. Eu tinha um colega que dizia, e para mim é uma coisa muito importante, “a mão que dá o remédio ao doente também trata”.

Um doente que não confia, por exemplo, com o antidepressivo. Um doente que não confia, “agora medicamentos para quê? Para tratar a minha tristeza, eu preciso de outras coisas”… Se não confiar, aquilo não tem efeito nenhum. Esta transmissão da confiança é aqui na psiquiatria como em qualquer outra coisa, como a importância do médico de família, que há de ser o médico por excelência da relação com o doente e no seu contexto familiar.

Falemos um pouco do programa de ação para os próximos três anos. Quais são as principais prioridades da associação?

Acho que a principal, esta palavra compromisso não vem ao acaso, não é? É mesmo um compromisso com a medicina. Nós, em primeiro lugar, somos médicos e somos médicos competentes, com esta preocupação de humanidade e por vermos em Jesus Cristo o médico, o médico cura e o médico que salva. Um compromisso com a Igreja, porque temos sido ao longo destes mais de cem anos também uma ajuda à Igreja, ou a Igreja conta connosco para ser a sua presença nacional.

É fácil assumir-se como católico no meio hospitalar?

Não, não é fácil. Eu pessoalmente não tenho dificuldade, porque trabalho num hospital católico. Mas às vezes, ainda assim…

O respeito pela vida humana, desde a conceção até à morte natural, que agora mais estamos aqui em fratura, é absolutamente essencial para um médico. Como é o respeito pela vida do doente, pelo consentimento do doente em relação àquilo que fazemos com ele, isto não são só valores católicos. O sagrado da vida será, tudo o resto do que eu disse… o médico católico não é um médico extraterrestre, é um médico supercompetente, tecnicamente e cientificamente, para ter a ousadia de dizer e de relembrar tudo o que é ético, tudo o que é deontológico, tudo o que é humano.

A legalização da eutanásia em Portugal é uma preocupação que a associação tem tido ao longo dos últimos anos. Há uma lei que está aprovada no Parlamento, que ainda aguarda por regulamentação. Espera que o Parlamento revisite este dossiê e haja a possibilidade de recuar?

Em relação à lei da eutanásia, obviamente que nos opomos. Mas não nos opomos porque somos católicos, opomo-nos porque somos médicos, isso está no nosso código deontológico: é vedado ao médico a prática da eutanásia, do suicídio assistido e da distanásia. Isto é para todos nós.

Qual é a diferença com o médico católico? É que tem bem dentro dele o sobressalto que é pensar que um médico possa terminar a vida de um doente. Esta souplesse de inquietação, de sobressalto, de saber o que está ali em jogo, é aquilo que motiva para ser contra, pelo menos para mim é assim, e para ser militante destas causas da vida, desde o nascimento até a morte natural.