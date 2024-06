Inteligência Artificial. “O desafio é permanecer humano”

O maior desafio da Inteligência Artificial (IA) é o homem “não perder a humanidade”, e saber colocar as novas ferramentas ao serviço “do bem” e da melhoria da sua qualidade de vida. É o que defende, em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, Mara de Sousa Freitas. Para a diretora do Instituto de Bioética e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa, a IA vai continuar a mudar a forma como vivemos, mas é preciso evitar que seja usada como instrumento de guerra. Essa preocupação, diz, já existe desde que começaram a ser usados "drones" e fala da sua experiência na Comissão Europeia, onde tem feito revisão ética de projetos de investigação.

Para esta responsável, é preciso investir na educação e combater a iliteracia nesta área, para enfrentar o que será “provavelmente, o maior desafio antropológico de todos os tempos”, como foi sublinhado no G7.

Enfermeira e doutorada em bioética, com uma tese sobre ‘Vulnerabilidade, autonomia e decisão bioética em oncologia”, admite que a IA pode vir a ser importante para ajudar a combater a escassez de recursos humanos na saúde, mas não pode substituir a relação terapêutica com os doentes, porque “confiança, vínculo emocional, respeito e reciprocidade”, só os humanos podem assegurar.

A Inteligência Artificial é um passo gigante no avanço tecnológico, mas os desafios que acarreta são também maiores do que nunca. O tema está no centro do debate, e o Papa abordou-o no recente discurso aos líderes do G7. Há a preocupação de acompanhar o desenvolvimento tecnológico com uma reflexão ética, ou esta tende a ficar sempre para trás?

É um desafio gigante, diria que neste momento a ética está a ser colocada na vanguarda da reflexão, depois de termos começado a falar de forma mais premente nas questões de Inteligência Artificial. Sou relativamente jovem, mas ainda não tinha assistido à necessidade e à colocação da reflexão e das questões éticas na base deste desenvolvimento tecnológico, o que é uma coisa francamente positiva, no meu entendimento.

Isso terá a ver com os receios do sítio para onde esta tecnologia nos pode levar, ou é uma reação natural perante a novidade?

Não, não parece ser uma reação natural perante a novidade. Aliás, já em 2018 tivemos o primeiro Livro Branco da Comissão Europeia sobre as questões da ética e a Inteligência Artificial. Também o Papa Francisco, agora, em junho, no G7, falou do tema, mas em janeiro, com a mensagem para o Dia Mundial da Paz, já tinha colocado de uma forma muito clara e objetiva os benefícios daquilo que pode ser o desenvolvimento tecnológico relativamente à aplicação da Inteligência Artificial e, como eu gosto de chamar, das ferramentas de IA.

Mas também colocou em foco, sublinhou e apontou caminhos sobre os verdadeiros desafios éticos e humanos da aplicação destas ferramentas à vida humana, e não só. Logo na celebração do Dia Mundial da Paz falou das questões da Inteligência Artificial, ética e paz, e apontou para as medidas que teremos de contemplar para que estas ferramentas se possam transformar em ferramentas para a vida boa, para o bom uso e para a não violência.