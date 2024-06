Uma portuguesa na “crise esquecida" de Cabo Delgado. "É nesta altura que eles mais precisam de nós"

Como é o trabalho aí, a realidade da paróquia, imagino também a dificuldade em acudir a comunidades que são muito dispersas.

Sim, a nossa paróquia tem neste momento 98 comunidades. Para termos um bocadinho a noção, em termos territoriais tem a mesma dimensão, esta paróquia, de toda a Arquidiocese de Braga, mas neste momento tem apenas um padre, o padre Manuel Faria, e uma leiga, que sou eu, a trabalhar para estas 98 comunidades.

Temos toda a parte pastoral, a parte dos sacramentos, da formação; depois temos a parte social, que é a parte dos projetos, o projeto de aleitamento e nutrição, o projeto de apoio às meninas, às raparigas, o projeto dos campos de reassentamento, que temos dois campos de reassentamento aqui na paróquia, desde 2021, e todo este trabalho passa quase todo por nós. Claro que temos a ajuda de muitos leigos aqui, nesta Igreja ministerial, que se colocam todos em movimento para ela poder funcionar.

E a ajuda externa também é importante nestes casos, nomeadamente a ajuda que vem da arquidiocese e de outros pontos, também chega?



Sim, a Arquidiocese de Braga está nesta primeira linha, neste envio dos missionários e neste envio de recursos, mesmo nas situações de maior emergência. Depois aqui a Diocese de Pemba, também, com os projetos de emergência, que nos têm ajudado muito nestes últimos tempos. E depois as dioceses vizinhas, a Diocese de Nacala, porque a paróquia é mesmo encostada, faz fronteira, e quando houve esta deslocação em fevereiro, a população daqui saiu para Namapa, que já pertence à Nacala. A diocese tem sido também uma grande parceira. Também há aqueles anónimos e congregações, mesmo daqui dentro da diocese, que se disponibilizam para ajudar e para estar connosco, para estarmos junto do povo.



E como está agora o Programa Alimentar Mundial? Ao longo do último ano chegaram notícias de que havia falta de apoio da comunidade internacional, em particular do Programa Alimentar Mundial. Esse é um problema ultrapassado?



Não, ainda se mantém. Nós verificamos, por exemplo, que a primeira linha de ajuda, quando aconteceu o ataque aqui na paróquia, foi o Programa Alimentar Mundial, mas já não com o kit básico que eles estavam a dar às famílias, ou seja, já estava a ser racionado, talvez porque também eram muitas famílias e não havia a capacidade de resposta imediata. Mas depois, aquilo que vamos percebendo, também pelos campos de reassentamento, que muito desse apoio terminou ou então é mais esporádico. Vêm outras organizações, que vão ajudando na medida do possível, mas nota-se um decréscimo do PAM nesta ajuda humanitária.