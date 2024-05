"Implosão da União Europeia seria uma desgraça para todos"

D. Nuno receia que o novo ciclo político na Europa possa ficar marcado por um aumento das forças políticas, populistas e extremistas, que de alguma forma condicionam a solução para essas crises migratórias?

Essa é a realidade que todos tememos. É importante também não sermos ingénuos e é óbvio que são necessárias as regras, que são necessárias as condições, mas também é óbvio que a Europa precisa de ser cada vez mais uma realidade de acolhimento. É óbvio também que é muito fácil clamar contra Bruxelas e dizer que Bruxelas tem todos os defeitos deste mundo, mas o facto é que nós não conseguimos neste momento, nem queremos conseguir, passar sem esta realidade da União Europeia.

Ainda nesse sentido, a COMECE e outras organizações representativas de igrejas na Europa assumiram uma posição conjunta contra o que chamaram de manipulação de valores cristãos por discursos racistas. Esta é uma situação que também preocupa? É uma coisa muito interessante, que eu tenho verificado já há algum tempo, e por parte das mais diversas forças políticas, que é usarem linguagem, vocabulário cristão, desde as vigílias até às celebrações, desde a missão até à vocação também, e que nós cristãos usamos com frequência para depois lhe darem um outro conteúdo. E creio que devemos todos estar muito atentos a isso.

Isso chama-se enganar o eleitorado?

Sim, chama-se enganar o eleitorado, obviamente. No fundo, usar um vocabulário, palavras cristãs, para depois lhe dar um outro conteúdo, para depois modificar aquilo que é a intuição de base que está no uso destas palavras. E isso é feito tanto pela direita como pela esquerda. Por um lado, mostra que o nosso vocabulário é um vocabulário acertado, porque todos o escolhem, mas depois faz soar as campainhas de alarme, porque precisamente todos depois lhe um conteúdo diferente: estamos de acordo com as palavras, usamos as mesmas palavras, mas depois o conteúdo é bastante diferente.