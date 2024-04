"Há um certo mal-entendido entre a Igreja e o mundo do trabalho"

O padre Horácio tem falado de muitas coisas que permanecem: Celebramos os 50 anos do 25 de Abril, e já nos falou do trabalho que já fazia antes com instituições católicas nesta área da Pastoral Operária, e eu quero perguntar-lhe se, particularmente nos anos antes da Revolução, se esse esforço, se essa visão, por exemplo, da Juventude Operária Católica era bem vista por toda a gente, ou se essa reflexão que era feita em contexto do movimento operário católico não criava também alguma tensão?

Sim, sempre houve um pouco de tudo, mas a JOC, quando apareceu nos anos de 35, era um movimento que correspondia a uma necessidade que todos sentiam, e por isso teve uma grande aceitação. Não digo todas as paróquias, mas uma grande maioria das paróquias tinham grupos de JOC.

Numa certa altura, nos anos 60, houve um grande encontro da juventude em Lisboa, e esse encontro manifestou talvez duas faces do problema. Nessa altura era Salazar que estava no governo, e ele queria impedir a realização desse encontro. E o cardeal Cerejeira disse-lhe: quem tocar na JOC, toca na Igreja, de modo que são duas posições contrárias.

Na prática, havia sempre aqueles que aceitavam com gosto, outros que nem por isso, e alguns achavam que lutar pela justiça, pela liberdade, etc... que era assim quase contrário ao espírito cristão, ao espírito evangélico; alguns diziam que eram os comunistas. Uma falta de compreensão do que é a ação libertadora do Evangelho, do que o Evangelho propõe.

O Papa Francisco, ainda há pouco tempo, falou na questão do trabalho digno, e dizia não ao abuso do trabalho precário, promovendo o adiamento das escolhas da vida dos jovens. Ele, em muitas outras ocasiões, tem falado nisso, especialmente na Fratelli Tutti, mas já antes, desde a Rerum Novarum, por aí fora, a Igreja tem uma série de documentação muito abundante sobre os temas de trabalho, só que depois, na prática, é mais difícil isso passar.



E é necessário um maior empenho por parte dos movimentos da Igreja, na defesa desses trabalhadores que ainda agora falávamos, sobretudo daqueles mais desprotegidos que estão ligados, por vezes, a redes de imigração?



Ah, isso sim. Os movimentos que se dedicam a estas causas permanecem ativos. Eu falo por aqueles que conheço, e nos cristãos em geral e na igreja em geral, existe um certo problema difícil de analisar, que é alguma indiferença e um certo medo de se meter por estes caminhos. Nós não encontramos muitos movimentos na Igreja que tomem a sério a vida dos trabalhadores, os seus problemas, as suas angústias e também as suas lutas libertadoras. E nas expressões públicas que ouvimos, é raro também termos alusões a esta área. Existem algumas alusões à Pastoral do Trabalho, e em alguns países, por exemplo, em Espanha, especialmente a Conferência Episcopal tem um setor que se chama a Pastoral do Trabalho. Em Portugal não temos.



Temos a Pastoral Social e depois engloba tudo, não é?

Depois engloba tudo e quando é tudo, acaba por não ser nada, não é?



Mas pergunto-lhe se sente essa preocupação?

Há uma ideia de que os trabalhadores são pouco ouvidos na Igreja. Eu vou-lhe responder a isso com uma conversa que tive agora há pouco tempo com um bispo. Nós estávamos numa formação de padres, que temos todos os anos, das dioceses do sul. Houve a intervenção de um padre de Braga que se ocupa da pastoral universitária. Ele, na sua intervenção, referiu que em Portugal apenas 42% dos jovens têm acesso à universidade. E eu, no intervalo, perguntei a um dos bispos: E os outros 58%, quem cuida deles? Ele disse, pois, e o mais grave é que não foram eles que se afastaram, fomos nós que os abandonámos. Quer dizer, portanto, que há aqui um certo mal-entendido entre a Igreja e o mundo do trabalho. Há assim uma dificuldade em isso ser tomado a sério e a ser assumido.