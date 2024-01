Missão País. "Podemos ser missionários o ano todo"

Nestas duas décadas já deu margem para isso, não é?

Exatamente. Depois, também vamos aos lares, estar com os mais velhos, fazemos atividades. Depende muito de missão para missão, e das necessidades de cada localidade. Também podemos estar presentes nos centros de dia, e há missões onde vamos às casas de acolhimento de jovens que não têm pais, ou que foram retirados das famílias, e faz-se este acompanhamento também.

Importante realçar é a comunidade do teatro. Às vezes é difícil, porque estas valências são escolhidas no início da semana. Ser escolhido para o teatro e ficar uma semana fechado, a ensaiar uma peça, às vezes é difícil perceber como isso é importante. Falo por experiência própria, porque também já estive no teatro, e aguentar esta semana em que todos os outros têm histórias para contar todos os dias, e nós estivemos o dia todo a decorar papel...

Mas, também é muito desafiante criar uma peça numa semana…

Sim, e somos privilegiados por podermos também rezar o Evangelho de uma forma diferente, através da arte, de uma forma mais concreta, e depois, no final, podermos apresentar para todos os missionários e para as pessoas da localidade, para os velhinhos com quem estivemos nessa semana. Podermos fazer teatro e fazer rir as pessoas é mesmo, mesmo muito bom!

O que é o ‘porta a porta’?

Foi muito daí que surgiu a Missão País, o querer levar o santuário de Shoenstatt às pessoas. Vamos a um bocadinho de história aqui: a Mãe Peregrina é uma imagem pequenina, de forma semi-triangular, que simboliza o santuário…

Convém explicar que a primeira Missão País nasceu ligada ao movimento Shoenstatt, que tem a imagem da Mãe Peregrina como um dos seus símbolos, e é isso que marca sempre até hoje a MP, embora participem jovens ligados a diversos movimentos, paróquias, a toda a Igreja, não é?

Sim, e não crentes até. A Missão País é um projeto que está aberto a 'todos, todos, todos', como diz o Papa, sejam ou não crentes, ou tenham outras crenças. Todos são bem vindos a vir de coração aberto, para poderem viver esta semana e esta experiência que propomos, com toda a parte da oração, que tem um peso importante também. Mas é um projeto aberto e feito a pensar em todos.

Mas estava a falar dessa valência do ‘porta a porta’, que faz parte dessa semana missionária. Vão literalmente bater à porta das pessoas?

O objetivo é fazermo-nos próximos de todos. Saímos de manhã, normalmente vamos dois a dois, ou três a três, depende do à vontade dos missionários. Vamos bater à porta das pessoas, e passa muito por isto: se as pessoas quiserem só companhia, só estar e poder falar um bocadinho, estamos lá para isso; se precisarem de ajuda com o jardim - já aconteceu -, estamos lá para ajudar. Nem que seja para contar a história desta Mãe Peregrina, ou para rezar um bocadinho, também estamos lá para isso. No fundo, estamos para o que for e estamos para estar.

Porque esta é uma semana missionária, tem de ter essas dimensões todas?

Sim.