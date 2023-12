A ameaça do populismo. "Temos de ajudar a construir pensamento crítico"

Uma das áreas em que os direitos humanos são muitas vezes ameaçados é a das migrações, área a que, de resto, tens estado sempre ligada. Estás a coordenar esta Iniciativa de Apoio a Estudantes Refugiados na Universidade Católica, já acolheste refugiados na paróquia de São Tomás de Aquino e organizaste há uns anos uma exposição. Como é que vês o aumento dos discursos populistas que alimentam a narrativa da invasão?

Com muita preocupação e como uma interpelação para fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa é dar testemunho, não nos negarmos a partilhar as nossas ideias, ajudar a construir um pensamento crítico. Porque o discurso populista é relativamente fácil de desmontar com uma ou duas chaves de leitura, e penso que mais do que centrarmo-nos no discurso populista, todos, nos nossos lugares de trabalho, de família, de encontro, podemos agir de uma forma pedagógica. Porque às vezes as pessoas que acham que os refugiados são todos uns malandros e que vêm tirar o trabalho e outras coisas, é porque nunca ninguém ajudou a desmontar esses medos. As pessoas têm medo, não porque são más pessoas, é o medo do desconhecido.

Eu já tive várias situações que para mim foram uma surpresa, mas que me abriram os olhos, como acompanhar um menino refugiado sírio a uma urgência hospitalar e a pessoa que estava na receção ficar parada e dizer 'ah, mas é tão branquinho". Claro, para mim, em certa medida, foi um choque, 'que comentário é este, que despropósito?'. Mas por outro lado, aquela pessoa disse, do fundo do seu coração, sem filtro, que (o menino) não correspondia a uma imagem construída.

O ano passado, depois de uma sessão com estudantes refugiados na Católica, uma aluna disse-me que tinha gostado muito e que nunca tinha visto um refugiado pessoalmente, como se fosse uma exposição... mas é a verdade.

Se nós conhecermos podemos amar melhor, devemos acolher essas dúvidas e pensar nas oportunidades que temos para fazer um pouco de discurso pedagógico. É o meu lado de professora...

Os discursos populistas alimentam-se da diabolização do outro, que transformam em ameaça. Quando se olha para o para outro ser humano desta maneira, em vez de alguém com a mesma dignidade, não estamos aqui perante uma derrota da humanidade?

Não, um cristão não está derrotado nunca! Não há derrota, há um desafio, uma interpelação constante e às vezes há cansaço. Às vezes dizemos 'onde é que nós vamos parar?', suspiramos a ver a televisão. E quando as pessoas estão aflitas com as imagens terríveis que vemos - e se calhar até diria que vemos demasiadas imagens, é outra reflexão -, com esta exposição do que tem sido agora o conflito em Gaza, especificamente, mas como aconteceu na guerra da Ucrânia ou em Cabo Delgado, ficamos assoberbados com estas situações e a achar que não podemos fazer nada, mas podemos. Podemos fazer muito, aqui e agora, com aquelas pessoas que realmente podemos ajudar.

A reação em relação ao desconhecido, ao que chega e que não conhecemos, também se prende muitas vezes com as condições sociais em que as pessoas estão a viver? Ou seja, também há a responsabilidade dos Estados que acolhem em perceber que têm de dar condições para se acolher?

Concordo que há muitas vezes esta sensação de ''eu não tenho e a mim ninguém me dá nada'. Também já ouvi isso. Estas expressões são desabafos. Primeiro, apesar de todas as suas imperfeições, nós temos um Estado social de que nos devemos orgulhar, se 'ninguém me dá nada' é porque não pedi, ou na verdade não preciso. Depois, isto não é uma competição de quem é que merece mais - merecer não é palavra -, a dádiva tem de ser gratuita, generosa e sem esperar nada em troca.

A experiência que eu tenho - isto não é um estudo, é a minha experiência - é a de que as organizações, as pessoas e paróquias que ajudam refugiados também ajudam as pessoas não refugiadas, os cidadãos que vivem em Portugal - portugueses ou não - que estão em necessidade, nunca há tirar de um lado para dar do outro. Até porque a maioria do financiamento que temos para apoiar as pessoas refugiadas vem de fora.

Não pode haver uma competição, não pode haver uma concorrência. Isto não é uma competição de desgraças ou de quem precisa mais. Temos de tentar chegar a todos.

Gosto muito da frase de Aristides de Sousa Mendes, que tenho marcada até para o dia a dia, que é 'era verdadeiramente a minha intenção salvar toda aquela gente'. Eu acrescento aqui um 'tentar', que implica logo que podemos não conseguir. Aristides de Sousa Mendes, que era um cristão comprometido no seu tempo, como se pôde ver pelas vidas que salvou, dá-nos esta lição pelo exemplo, não é uma lição professoral, doutoral, mas é salvar toda aquela gente. Portanto, não há concorrência, temos de conseguir chegar a todos, e às vezes o problema é que demora muito tempo - vou usar esta palavra de propósito - a 'salvar' as pessoas.

Aquela primeira interpelação que temos perante uma criança que chora desamparada, um velho estropiado, uma mulher abandonada, é de salvar, queremos quase um momento mágico, mas a salvação demora muito tempo, porque tem a ver com a integração.