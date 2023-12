"Vivemos individualismos políticos, financeiros e até individualismos católicos"

A Laudate Deum, apesar de tudo, não é só um discurso político, nem é sobretudo isso, é uma exortação apostólica. Faz sentido que o Papa fale de outra forma, considerando que é irresponsável abordar a questão climática apenas como uma questão 'verde' e ambiental? Falta mais espiritualidade a quem tem o poder de decidir?

A Laudate Deum é um bom exercício para percebermos como é que os grandes temas, as questões ao nível político, no diálogo com os chefes políticos, todas as problemáticas financeiras e económicas, como é que tudo isso se deve relacionar com aquilo que é o mais importante de tudo - e se calhar a nossa conversa pode passar por aí - , que é exatamente a dimensão espiritual.

A grande proposta do Papa Francisco neste diálogo é - e pegando na ciência, há aqui um capítulo que toca, todo ele, nas questões da ciência - como é que a espiritualidade pode ser algo que dê um novo fôlego, um novo dinamismo.

Aqui também é feito o diagnóstico das diversas cimeiras, em algumas até se deram alguns passos, mas outras foram um tremendo fracasso. E acho que é um bom exercício dizer que é com a espiritualidade e com uma transformação interior de cada um - não é na dimensão ética ou jurídica, que são importantes, mas se não há um trabalho prévio interior, profundo, uma espiritualidade do louvor….

Este tema do louvor é muito interessante, é a Laudate Si (Louvado Sejas) e Laudate Deum (Louvai a Deus), há aqui uma espiritualidade do louvor que nos remete para uma realidade espiritual não apenas para os crentes, mas para não crentes, que nos coloca numa dimensão de vida, e de vida com qualidade, e às vezes esquecemo-nos disso. É a espiritualidade no bom sentido.

Laudato Deum significa 'Louvai a Deus', e o Papa explica que o título desta nova exortação foi escolhido precisamente porque, "quando um ser humano pretende tomar o lugar de Deus, torna-se o pior inimigo para si mesmo". Como religioso, e nomeadamente como franciscano, revê-se nesta leitura do mundo e neste alerta do Papa?

Naturalmente. Esta tomada de consciência de que todos somos a partir de uma dádiva, de um dom, que os crentes dizem 'dom de Deus', mas mesmo os não crentes percebem que não estão sozinhos no mundo e que não apareceram aqui por acaso. Há toda uma recetividade da vida como um dom que deve ser acolhido, e é ao mesmo tempo uma responsabilidade, para ser vivido intensamente por crentes e por não crentes. O Papa está a falar sempre para crentes e para não crentes.

Estamos no cerne da espiritualidade de São Francisco de Assis. O Cântico das Criaturas - cujo refrão é o que inspira a Laudato Si - remete-nos para aquilo que talvez seja o principal legado de Francisco de Assis, que é percebermos que nós somos todos a partir de uma origem, a partir da relação com o pai, por isso, irmãos. E a atitude é essencialmente de louvor. Louvor numa dimensão mais religiosa, ou mesmo não religiosa de viver a vida, de vivermos todos uns com os outros a vida.

Para vir ao encontro da minha identificação com este Papa e com esta espiritualidade, com esta proposta para o mundo e a inspiração franciscana, há uma afirmação na Laudato Si que resume tudo isto: 'o mundo é algo mais do que um problema a resolver. É um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor' (LS número 12).

E na Laudate Deum aparece uma outra frase nesta mesma linha, que é chave de leitura e de perceção desta proposta que o Papa Francisco faz, para pensar diferente, para uma transformação de todas estas realidades. A frase é esta: "o mundo canta um amor infinito. Como não cuidar dele?' (LD número 65). Como não cuidar? É uma frase lapidar que resume tudo o que estamos a dizer.

Nesse sentido, a decisão tomada de ir presencialmente à COP é importante, com estas mensagens?

É muito importante. Eu diria que, no fundo, é um irmão entre irmãos, na linha bem franciscana. O Papa vai como chefe político, como chefe da Igreja Católica, mas nós sabemos o estilo do Papa Francisco: como aconteceu no Sínodo, vamos sentar à volta da mesma mesa e falar dos problemas da casa de todos, mas não no sentido de olhar só para os problemas, perceber que há mais vida, temos que andar, temos que viver, ultrapassar formas tremendas de individualismo.

Nós vivemos individualismos políticos, financeiros, económicos, e até individualismos católicos. É impressionante como é que às vezes nas comunidades católicas estamos a pensar só na nossa paróquia, no nosso movimento, na nossa ordem, na nossa congregação, e não pensamos mais na Igreja global, no mundo, na Casa Comum. E estamos a pensar em modelos que já estão mais do que gastos, esta forma de celebrar... Achamos que não há mais mundo para além disso e desvalorizamos o potencial evangélico.