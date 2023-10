E depois da JMJ? "Não podemos esperar muito tempo para dar continuidade a isto"

Esta mobilização para Lisboa era, pela sua natureza, limitada no tempo, mas acredita que será possível replicar essa mobilização que houve, sem ser propriamente para um grande evento?

Esse é o grande desafio. Quando vivemos a peregrinação dos símbolos, na preparação para a JMJ, foi um momento muito alto nesse caminhar, e depois fazia-se também a pergunta: ‘E agora? Os símbolos foram embora, como é que mantemos viva a esperança, a chama e a fé e esta entrega e crença até à Jornada?’. E isso foi-se fazendo chegando aos jovens, ouvindo os jovens, pedindo que os jovens construíssem este próprio caminho com aquilo que são as suas vontades, os seus receios, sonhos e medos. E isso foi possível.

Portanto, tem de ser possível agora, com - e pegando aqui no haver ‘pressa no ar’, também temos pressa agora, mas com os pés bem assentes no chão. Porque estes jovens que viveram a Jornada Mundial da Juventude quer como peregrinos, quer como voluntários - e essa expressão tem de ser também muito vincada -, quer como jovens, que nas suas famílias de acolhimento acolheram outros, e isto, somado com o ritmo que a vida hoje corre, não podemos esperar muito tempo para dar continuidade a isto.

Há pressa em que se faça continuidade, porque daqui a dois meses, daqui a um mês, os jovens já estão noutro projeto, noutro país, possivelmente a estudar, já não estão aqui, em janeiro já estão a retocar as suas vidas com outros projetos. Portanto, há que assentar arraiais nesta praia depois da onda, depois de tudo o que vivemos, e aproximar a Igreja dos jovens no seu dia a dia, e isso nós somos bons a fazer e temos que fazer, indo ao encontro daquilo que os jovens têm para nos dizer, ouvindo-os e dando-lhes resposta. Esse é o desafio.

Os jovens que estiveram envolvidos na preparação da JMJ vão ficar nas estruturas nacionais, diocesanas ou paroquiais, ou começam a dispersar? Foi responsável pelo Comité Organizador Diocesano de Évora, teve esta experiência ao nível da mobilização de jovens, da capacidade de organizar e de surpreender até. Podemos dizer que a Igreja confia nos seus jovens?

A Igreja confia nas juventudes com que nos fomos deparando. Alguns dos jovens que viveram esta experiência, quer de preparação para os dias na Diocese, quer nos Dias na Diocese, quer na Jornada, muitos deles não eram jovens da Igreja, não faziam da sua vida uma forma de estar continuada na Igreja. Todos tinham tido a sua experiência, os seus momentos mais próximos ou mais afastados, mas muitos viveram esta experiência do serviço, da partilha, da entrega, e esses são também aqueles em que devemos apostar.

É óbvio que existem os jovens da Igreja que se prepararam, que viveram, que foram testemunho, que ajudaram a construir e que são os nossos jovens, os tais jovens da Igreja. Mas, há uma grande parte que são aqueles que se aproximaram, que puderam sentir pela primeira vez, se calhar – arriscava dizer isto – em forma muito prática, em forma de serviço, em forma daquele abraço que se dava a pessoas que não se conheciam, mas a quem ofereciam o seu tempo, a sua casa ou os seus dons, pessoas que descobriram uma série de dons que tinham e que podem ser colocados ao serviço da Igreja.

Há aqui um conjunto de juventudes… não é à toa que todos os jovens e gritavam, às vezes cortando o silêncio, ‘aqui está a Juventude do Papa’, e eu atrevo-me a dizer que aquilo que queria dizer este grito era ‘aqui estão as juventudes de Cristo’. Porque muitos descobriram Cristo, e fico sempre muito feliz de encontrar alguém que me diz ‘eu descobri Cristo nesta Jornada’. E esse era o propósito, é sempre um encontro com Cristo. Não é um encontro com o Papa, nem com as estruturas, nem com a Igreja, é um encontro com Cristo, que nos leva a dizer depois ‘eu quero fazer parte desta Igreja, deste movimento vivo de um Cristo que se anuncia vivo’. Porque a JMJ trouxe muito isto, trouxe vida.

Há pouco falava que há uma igreja desempoeirada. Eu acho que foi isso também, foi o sacudir de uma poeira que tinha alguma camada, e que a atividade, aquilo que se gerou de vida à volta da própria Jornada, mostrou que Cristo é vivo e está em nós, porque vivemos.

Uma das marcas da JMJ foi certamente a imagem que deu dos jovens católicos, que contrariou muitas visões preconceituosas que existiam. Essa forma desempoeirada com que vários momentos foram celebrados e assinalados, deve ser agora um modelo inspirador? Deve estimular os bispos, os padres, todos na Igreja, a fazer diferente, porque se provou que é de facto possível fazer diferente?

Eu acho que é mais do que isso. A própria Jornada mostrou à sociedade civil quem são os jovens, e o papel deles. No trabalho que se fez para preparar este encontro mundial em Portugal Internacional, houve um caminho muito construtivo e muito participado com a sociedade civil, as comunidades, as paróquias, com as forças de segurança e os serviços de proteção civil, com a saúde, com todos que - não podemos esconder isto – partiram para esta aventura sem saber que era uma aventura, com muito receio, com muito ‘isto é mais do mesmo e vai ser uma complicação pôr esta gente toda na ordem, porque quando se juntam jovens só pode dar barulho e confusão, e os jovens não fazem nada do que lhes dizemos’ – é isto que a sociedade pensa sempre dos jovens.

E na verdade, aquela alegria transformou-se em momentos muito construtivos, também da identidade dos jovens, e no fim foram muitas as entidades que partilharam ‘nós não acreditávamos que isto podia ser assim’, que podia haver silêncio, que no Parque Tejo aquele conjunto de pessoas podia estar 15 minutos em silêncio com o Papa, que as pessoas, ao invés de se empurrarem, ajudavam a passar, que a comida que seria para dois dava para quatro. Eu acho que foi muito isso.

A Igreja sabe e conhece os jovens que tem. Eu não sei se a sociedade conhecia assim tão bem estes jovens que tem. Embarcámos todos juntos neste caminho, todos saímos a ganhar e o futuro só pode ser promissor se caminharmos juntos com todos, inclusive com aqueles que não estão na Igreja ainda, mas que viveram esta experiência e que a ela vão voltar, com toda a certeza.