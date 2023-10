"Quase 90% dos idosos seriam pobres sem transferências sociais"

"Quase 90% das pessoas com 65 ou mais anos seriam pobres sem transferências sociais", segundo os últimos dados de 2021. O alerta é da demógrafa e professora universitária Maria João Valente Rosa, neste Dia Internacional das Pessoas Idosas.

Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, a especialista alerta “para vulnerabilidade financeira” desta faixa etária. “A esmagadora maioria da população mais velha seria pobre se não recebesse pensões. Isto coloca a população numa dependência e numa vulnerabilidade financeira muito grande em relação aos outros”, assinala.

A professora universitária da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, chama a atenção para a necessidade de os idosos não encontrarem obstáculos no acesso à saúde.

Em Portugal, atualmente a esperança de vida à nascença é de 81 anos, mais cerca de 14 anos do que em 1970. Maria João Valente Rosa destaca a evolução, mas sublinha que “vivermos mais tempo” não é sinónimo de qualidade de vida. “Muito desse tempo é vivido com problemas de saúde, e por isso quantidade e qualidade de anos de vida não são sinónimos”, sublinha.



Sublinha os alertas do Papa Francisco em relação à teoria do descarte, fala do “idadismo” como um “preconceito terrível” e sugere o apoio de projetos que "promovam a partilha e as relações intergeracionais".

Como é que a sociedade e os governos olham para os nossos idosos? Este país não é para velhos?



Bem, eu diria que este país, apesar de tudo, está hoje bem melhor do que estava no passado. A pobreza extrema, a falta de condições de higiene e de saúde, os comportamentos e estilos de vida matavam muito precocemente. E eram muitas as pessoas que não tinham qualquer chance de chegar às idades mais altas. Isto é muito importante lembrar. Portanto, hoje, para alguém, envelhecer é melhor do que envelhecer no passado.



E o panorama hoje em Portugal também é muito diferente. Existem muito mais pessoas nas idades superiores do que existiam no passado. Lembro apenas que nas últimas cinco décadas, passaram a existir mais de cerca de 1,6 milhão de pessoas com 65 ou mais anos. E que, em 1970, este grupo de 65 ou mais anos representava 10% da população e hoje já representa 23%. Ou seja, cerca de um em cada quatro residentes em Portugal tem 65 ou mais anos.

Mas, e aqui a grande questão, a razão para isto ter acontecido não foi um por acaso. Ou seja, esta evolução, que se saudou pelo aumento de pessoas nas idades superiores, chamadas vulgarmente de velhos, aconteceu em resultado da diminuição da mortalidade. E a diminuição da mortalidade é muito fruto do desenvolvimento social. Ou seja, hoje vivemos muito mais anos em média do que no passado. À nascença temos a esperança de vida de 81 anos, mais cerca de 14 anos do que era em 1970. E, aos 65 anos, a esperança de vida é de cerca de 20 anos. Ainda temos mais 20 anos pela frente, quando chegamos aos 65. Isto é mais seis anos do que em 1970.

Portanto, diria que vivemos em média mais tempo e que temos mais quantidade de tempo para viver. É bom, mas não basta. Ou seja, muitos desses anos nas idades superiores são vividos sem qualidade, com problemas de saúde muito especial no caso das mulheres e em Portugal. Aliás, Portugal, no quadro da União Europeia, é um dos países com maior proporção de tempo de vida após os 65 anos sentido com incapacidades. Isto é, nós temos mais tempo para viver, mas muito desse tempo é vivido com problemas de saúde. Não tem que ser assim, mas está a sê-lo e por isso quantidade e qualidade de anos de vida não são sinónimos.